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Пьют алкоголь и нарушают - Минздрав об алматинцах в горах

Почему горы Алматы до сих пор закрыты.

Фото : pikabu.ru17 августа 2020, 16:16

Если сделать абсолютный доступ к горам в Алматы, то люди начинают массово нарушать санитарно-эпидемиологические правила. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает zakon.kz.

В ходе онлайн-брифинга Коджахметов объяснил, почему даже после снятия карантина власти не открыли казахстанцам возможность ходить в горы.

Это все результат практики и опыта нашей санитарной службы. Если сделать абсолютный доступ к горам, например, в Алматы или природным ресурсам в населенных пунктах Казахстана, люди начинают массового нарушать, употреблять алкогольные напитки, - сказал Коджахметов на брифинге в СЦК.

Он добавил, что это вызывает дополнительные риски для распространения коронавирусной инфекции. По его словам, в свою очередь «санитарные врачи в зависимости от ситуации принимают те или иные ограничения».

Оксана Скибан, Нур-Султан.


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