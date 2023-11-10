Алматинцев попросили воздержаться от походов в горы

В горах Алматы возможен сход снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

В связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин, отмечают специалисты ДЧС города и "Казселезащиты".



"Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны, лучше воздержаться от походов в горы", – говорится в сообщении.

Также туристов попросили соблюдать все меры безопасности в горах, а если необходима помощь, то звонить в "112", "109" или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК").

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", алматинцев днем ожидает снег, а по ночам – морозы.