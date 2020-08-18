Прокуратура Алматы возобновила дело о мошенничестве после публикации в СМИ

13 августа этого года прокуратура Алмалинского района отменила решение органа уголовного преследования.

Семья Родионовых-Кузьминых из Алматы требует правосудия. Мать и сын утверждают, что дело в отношении их обидчика Александра Пылаева, которого они считают мошенником, было приостановлено, потому что его "невозможно найти". После выхода публикации в СМИ, прокуратура возобновила расследование, передает zakon.kz.

7 августа мы сообщили, что в 2015 году Андрей Родионов написал заявление в отношении жителя Алматы Александра Пылаева. В документе указывалось, что он, воспользовавшись тем, что Родионов был в депрессии, предложил оформить на ТОО "ALL Trade Comers Аlmati" имущество, принадлежащее матери Родионова - Любови Кузьминой. Кроме того, Пылаев требовал передать ему квартиру и автомобили Toyota LC200 и Toyota LC105 и забрал из дома компьютеры, телефон, камеру, фотоаппарат и другие ценные вещи. Всего сумма ущерба нанесенного составляет 23 млн тенге, утверждает он.

Полиция начала расследование по статье "Мошенничество", но через год приостановила дело. По словам матери Родионова, следователь сказал, что дело "приостановили в связи с тем, что невозможно найти виновное лицо", хотя их обидчик находится в Алматы.

Мы обратились с вопросом, почему дело было приостановлено, в полицию и прокуратуру Алматы.

В прокуратуре лишь подтвердили, что 7 мая 2015 года было начато досудебное расследование по статье "Мошенничество" в отношении Александра Пылаева. Расследование было прервано 30 сентября 2019 года.

Но 13 августа этого года прокуратура Алмалинского района отменила решение органа уголовного преследования. По делу были даны указания о проведении ряда следственных мероприятий. Кроме того, за допущенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, прокуратура Алмалинского района внесла акт прокурорского реагирования в отношении следователя.

В настоящее время УП Алмалинского района принимаются меры по всестороннему, полному и объективному исследованию всех обстоятельств дела. О результатах проведенного расследования и принятых мерах участникам уголовного процесса будет сообщено органом следствия, - говорится в сообщении прокуратуры Алматы.

В полиции Алматы тоже лишь сказали, что проводится досудебное расследование по заявлению Родионова.

Остальную информацию там не предоставили, сославшись на статью 201, согласно которой данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

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