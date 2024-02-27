Прокуратура Алматы назвала один из популярных видов мошенничества

Казахстанцы не перестают попадаться на удочку мошенников. В связи с этим прокуратура Алматы решила выступить с очередным предостережением, сообщает Zakon.kz.

Видео с важной информацией опубликовано в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.

Специалисты отмечают, что принцип действия заключается в том, что злоумышленники создают фейковые аккаунты звезд.

"Чаще всего ими движет финансовая выгода. Доверия проще всего добиться, если используешь мнение лидера, бизнесмена, актера, блогера. А популярный формат Гив (розыгрыши в соцсетях) проводится от лица известной личности. В нем может использоваться старое реальное фото или видео этой персоны. На видео человек говорит одно, а переозвучка – совсем другое". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Это фейк, искусственный интеллект, уточняют в прокуратуре.

"О таких фактах нужно незамедлительно сообщать и обращаться в правоохранительные органы Алматы", – заключили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что казахстанцев пытаются обмануть выплатами от Организации Объединенных Наций.

Якобы выплата в размере 105 тысяч тенге положена многодетным семьям, инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп, людям, пострадавшим при ЧС, всем пенсионерам по возрасту.

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