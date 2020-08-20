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Сын Розы Рымбаевой Али Окапов женится на певице

О том, что он сделал ей предложение, стало известно в конце июля.

Фото : revuenews20 августа 2020, 10:44

Сын Розы Рымбаевой - актер, певец и режиссер Али Окапов женился, передает zakon.kz.

Его избранницей стала певица, солистке группы "Асыл" Акерке Буркитбай. О том, что 29-летний Али Окапов сделал ей предложение, стало известно в конце июля. Теперь же в Сети появилось фото с Кыз узату, прошедшего в Атырау.

Роза Рымбаева официально стала "сватьей"! Али Окапов недавно сделал предложил Акерке Буркитбай. Кыз узату прошел в Атырау, - сказано в подписи к фото с торжества, появившегося в паблике revuenews.


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Роза Рымбаева ресми түрде “құдағи” атанды! ⠀ Еске салсақ, Әли Оқапов жуырда ғана Ақерке Бүркітбайға үйленуге ұсыныс білдірген еді. Енді міне, халық әртісі қарашаңырағына келін түсірмек. Қыз ұзату салтанаты қазіргі сәтте Атырау қаласында өтіп жатыр. ⠀ Ал эксклюзивті суреттермен @revuenews оқырманы бөлісті. Бұдан өзге қызықты видеоларды парақшамыздың сторисінен көре аласыз.

Публикация от #news #новости #жаңалықтар (@revuenews) 19 Авг 2020 в 5:59 PDT


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