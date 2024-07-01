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Али Окапов показал подписчикам сына

Али Окапов показал голого сына , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 00:03 Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский исполнитель Али Окапов 1 июля опубликовал новую фотографию с сыном, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он поделился снимком с сыном и супругой – солисткой группы Assyl Акерке Буркитбай. На фото звездные родители купают своего малыша в раковине. 

"Эстетика с вашими фотошопами", – написал певец под постом. 

Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них: 

  • Папина ксерокопия. 
  • Милый малыш. Удачи ему.
  • На маму вообще не похож.

Ранее жена казахстанского исполнителя Али Окапова поделилась с подписчиками кадрами, на которых на переднем плане ее маленький сын сидя пританцовывает в такт музыке, а она и ее супруг на заднем фоне играют на игрушечных барабанах и синтезаторе.

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