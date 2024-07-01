Али Окапов показал подписчикам сына
Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский исполнитель Али Окапов 1 июля опубликовал новую фотографию с сыном, сообщает Zakon.kz.
В Instagram он поделился снимком с сыном и супругой – солисткой группы Assyl Акерке Буркитбай. На фото звездные родители купают своего малыша в раковине.
"Эстетика с вашими фотошопами", – написал певец под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:
- Папина ксерокопия.
- Милый малыш. Удачи ему.
- На маму вообще не похож.
Ранее жена казахстанского исполнителя Али Окапова поделилась с подписчиками кадрами, на которых на переднем плане ее маленький сын сидя пританцовывает в такт музыке, а она и ее супруг на заднем фоне играют на игрушечных барабанах и синтезаторе.
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