Тащил привязанную собаку по трассе - стали известны причины

Мужчина пояснил, что увидел мертвую собаку на обочине и решил таким способом оттащить ее в другое место.

Фото : Pixabay

Полиция Алматинской области задержала водителя, протащившего собаку по проезжей части, передает zakon.kz. В ходе мониторинга социальных сетей, выявлена публикация по факту жестокого обращения с животными. Незамедлительно были организованы мероприятия по установлению и задержанию водителя указанного транспортного средства. В результате чего установлено, что инцидент имел место сегодня утром, 20 августа, на Кульджинской трассе. Задержан 37-летний житель Енбекшиказахского района гр. Б. По предварительным данным установлено, что фигурант занимается вывозом мусора. По словам мужчины, заметив на обочине мертвую собаку, он решил, привязав к машине, оттащить ее в другое безлюдное место, - сообщили в пресс-службе ДП региона. Правду ли он сказал, полиция выясняет. По данному факту в Управлении полиции Енбекшиказахского района Алматинской области возбуждено уголовное производство по ст. 316 "Жестокое обращение с животными".

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