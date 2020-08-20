Выяснились подробности по делу экс-акима Кызылординской области

Судебное разбирательство состоится 24 августа.

Стало известно, кого еще будут судить вместе с экс-акимом Кызылординской области Куанышбеком Искаковым, передает zakon.kz.

Так, Куанышбека Искакова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ст 190, п.2, ч.4 УК РК). По этой же статье проходят еще четверо - бывшие замакима области Мурат Имандосов и Марат Дельмуханов, а также предприниматели Азат Досмаилов и Женисбек Искаков.

Кроме этого двух бывших заместителей акима подозревают в пособничестве (ст 25, п.5 УК РК).

Судебное разбирательство состоится 24 августа.

О задержании экс-акима Кызылординской области стало известно 27 марта 2020 года. Он был взят под домашний арест по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. 7 августа стало известно о завершении досудебного расследования. Дело было передано в Кызылординский городской суд №2.

Куанышбек Искаков занимал должность с 28 июня 2019 года. До этого он занимал пост заместителя акима области, руководителя инспекции финансового контроля, начальника Налогового департамента по Мангистауской области.

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