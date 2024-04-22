Подробности громкого дела о вымогательстве у замакима Павлодарской области озвучили в суде

В Павлодаре началось судебное разбирательство о пикантном деле – вымогательстве у заместителя акима Павлодарской области Серика Батыргужинова, передает корреспондент Zakon.kz. Как стало известно, знакомство чиновника с подсудимой произошло в соцсетях.

Серик Батыргужинов обвиняет женщину, с которой познакомился год назад, в вымогательстве. Как следует из обвинительного заключения, началось все в интернете.

"В конце апреля 2023 года безработная, вдова, 1985 года рождения, состоящая в очереди на жилье по категории "семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов", в социальных сетях познакомилась с заместителем акима Павлодарской области. 19 мая 2023 года около 18:30 была принята в служебном кабинете последнего", – говорится в обвинительном акте.

В дальнейшем чиновник и новая знакомая поддерживали связь, в период с мая по сентябрь 2023 года он передавал женщине в виде материальной помощи от 50 тыс. до 160 тыс. тенге.

"В конце сентября 2023 года подсудимая обратилась с просьбой к Серику Батыргужинову передать ей деньги, на что тот ответил отказом. В этот момент возник преступный замысел с целью незаконной выгоды", – зачитал обвинительный акт гособвинитель Азамат Гарифулла.

По мнению следствия, женщина решила заработать "под угрозой распространения сведений, позорящих последнего или его близких".

В сентябре 2023 года женщина пригрозила чиновнику рассказать его супруге об интимных отношениях в служебном кабинете, а также распространить сведения в соцсетях.

"Приведя Батыргужинова в необходимое психологическое состояние, незаконно предъявила последнему требование о передаче ей денег в размере 10 тыс. долларов США. В свою очередь Батыргужинов, восприняв угрозу как реальную, чувствуя безысходность ситуации и понимая, что последняя может причинить существенный вред его интересам в виде развода с супругой и дискредитации госслужбы, согласился выполнить незаконное требование", – зачитал прокурор.

Чиновник через своего знакомого перечислил на мобильный банк подсудимой 4,8 млн тенге. Впоследствии от нее поступило требование о передаче уже 20 млн тенге.

"Батыргужинов, опасаясь распространения сведений, позорящих его честь и достоинство, в случае отказа от передачи требуемой суммы, воспринимая действия как угрозу, обратился в правоохранительные органы", – делает выводы обвинение.

По данным обвинения, экспертиза переписок мужчины и женщины показала, что в них действительно содержались угрозы.

"Таким образом подсудимая совершила уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 194 ч. 4 п. 2 УК РК – вымогательство, то есть требование о передаче чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего либо его близким, совершенное в особо крупном размере", – уточнил прокурор Гарифулла.

По данной статье женщине грозит от семи лет лишения свободы.

На предварительном судебном заседании женщина сообщила, что была изнасилована в кабинете заместителем акима Павлодарской области при личном знакомстве в мае 2023 года. Якобы поэтому чиновник оказывал ей поддержку. Об этом подсудимая сообщила в полиции, когда на нее завели дело о вымогательстве. Но проверка правоохранительных органов не подтвердила доводы женщины, и дело об изнасиловании прекратили.

Судебное разбирательство в специализированном межрайонном суде проходит с участием присяжных заседателей. Сегодня, 22 апреля, подсудимая сообщила им, что не признает вину в полном объеме.