Стало известно, кто принес стаканчик Навальному в аэропорту

Появилось видео с камер.

Стаканчик с чаем, которым, возможно, отравился российский оппозиционер Алексей Навальный, был принесен помощником политика Ильей Пахомовым, сообщает zakon.kz.

На видео с камер наблюдений из аэропорта Томска, которые оказались в распоряжении телеграм-канала Mash, видно, что оппозиционер садится за столик без напитка. Стаканчик ему позднее принес Илья Пахомов, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (организацию признали в РФ иностранным агентом), помощник Алексея Навального.

На борту самолета во время перелета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Оппозиционер пошел в туалет самолета, где потерял сознание. Пилоты совершили экстренную посадку. Самолет посадили в Омске, Навального отвезли в больницу, где он находится в коме с подозрением на отравление.

Сейчас он находится в стабильном состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ, сообщил заместитель главврача омской БСМП №1 Анатолий Калиниченко.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее пожелал Алексею Навальному здоровья, а также заявил, что ему может быть оказана помощь в транспортировке для лечения за рубеж.

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