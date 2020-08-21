На детский контакт центр "111" выделяли более полумиллиарда тенге - Аружан Саин

Вступив в должность УПР в июле 2019 года и получив финансовые документы, она была, мягко говоря, в шоке.

Уполномоченный по правам детей Аружан Саин рассказала, почему был закрыт контакт центр "111", и поставила вопрос о выделении огромных сумм якобы на его работу, передает zakon.kz.

Давайте поговорим о 533 миллионах 630 тысячах тенге, выделенных постановлениями правительства в 2017-2019 годах через структуры МОН и МТЗСН РК на контакт центр 111, по линии уполномоченного по правам ребенка. Полмиллиарда тенге всего лишь, правда?! – написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, вступив в должность УПР в июле 2019 года и получив финансовые документы, она была, мягко говоря, в шоке.

Сделала анализ, доложила Касым-Жомарту Кемелевичу о крайне сомнительных тратах налогов граждан Казахстана и попросила закрыть этот номер (по линии УПР, а значит, уже под моей ответственностью), предложила развивать взаимодействие с аналогичным номером "телефон доверия для детей и подростков 150" НПО, существующим на негосударственные деньги. Мои доводы были поддержаны президентом, контакт центр 111 был закрыт, - рассказала она, отметив, что при этом на нее оказывалось сильное давление.

Сегодня вновь закрытие контакт-центра 111 критикуется "общественниками" немолчи, и наряду с отменой конференции в 65,5 миллионов за 2 дня, ставятся мне в вину, - сказала Аружан Саин.

Она рассказала, какие суммы выделялись на закрытый колл-центр и выразила неудомение, куда они уходили.

Итак, первые два года на "контакт центр 111" выделялось по 166 000 000 тенге (через МОН), а в 2019 году его бюджет составлял 200 000 000 тенге в год (516 796 $ в год по курсу 387 тг за $) через МТЗСН.

Эта сумма более чем в 13 раз больше, чем бюджет аналогичного Национального телефона доверия для детей и молодежи. Номер "150", организован ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфией Байсаковой, существует за счет спонсорских средств. Его годовой бюджет – 15 070 000 тг. (38 940$ по курсу 387 тг за $). Этот телефон доверия работает с 2005 года - 15 лет! – отметила детский омбудсмен

По ее словам, НПО Зульфии Байсаковой в 2016 году неоднократно предлагало сотрудничество первой уполномоченной по правам ребенка в РК Загипе Балиевой, но предложение было проигнорировано. С начала 2017 года был открыт еще один номер "экстренной службы "111" (дублирующий "150"), финансируемый из средств государственного бюджета.

Надеюсь, специалисты прокомментируют суммы этих смет. Согласитесь, даже у непрофессионала возникает огромное количество вопросов. Повторю 200 000 000 (двести миллионов тенге в год) и более полумиллиарда тенге за 3 года на контакт-центр 111. Сметы за 2017 и 2019 гг в скринах, - отметила Саин.

По ее словам, в смету, например, входили такие траты:

1) Аренда компьютеров – 8 177 679 тенге в год за 10 компьютеров, то есть по 817 767 тенге в год за один компьютер.

По моему глубокому убеждению, их можно купить в два раза дешевле, а не арендовать за огромные деньги. Во-вторых, например, в нашем фонде компьютеры переданы в дар. Да, б/у, но хорошие и их хватает для работы. Уверена, что для такого благого дела многие компании просто подарили бы компьютеры, - прокомментировала Саин.

2) Хостинг программного рабочего места – 32 894 400 тенге в год за 20 мест, то есть 1 644 720 за 1 место.

На рынке средняя стоимость услуги 70 000 тенге в год (как я узнавала, профессионалы могут уточнить). При этом в сметах указано количество операторов – то 30, то 33, то 35 человек. Если учесть, что смена длится 8 часов и всего по смете арендуется 10 компьютеров, то почему на хостинг программного мест заложено 20 единиц?- спросила она.

3) Услуги по администрированию и организации проекта (техническая поддержка) в 2017 году – 13 272 537 тенге в год на 10 мест.

"Насколько я понимаю, речь идет о системных администраторах, обслуживающих компьютеры? А в 2019 году за эти услуги выделяется из бюджета уже 43 800 000 тенге в год!"

4) Оплата услуги Freephone за короткий номер 111 – 11 499 730 тенге в год.

Я запросила у колл-центра 150 информацию о стоимости этой услуги. Им, как НПО, оказывающим бесплатную экстренную помощь через колл-центр, эта услуга оказывается бесплатно. При этом короткий номер 150 оформлен на неправительственную организацию, юридическое лицо. Тогда как номер 111 выделен физическому лицу – Загипе Балиевой. Не знаю, в чем разница, но вот в стоимости услуги Freephone – эта разница составляет 11 499 730 тенге в год, - обратила внимание Аружан Саин.

5) Аренда наушников – 666 400 тенге в год.

Друзья, в любой поисковой системе по запросу "купить наушники" выходит множество объявлений. В среднем, за 16 000 – 26 000 тенге можно купить гарнитуру, которая будет работать не один год! – пояснила она.

6) в 2019 году есть статья "услуги по деятельности сектора мониторинга и анализа" – 58 464 000 тенге в год.

По ее словам, смета состоит и из других затрат, которые также вызывают очень много вопросов.

"Интересно то, что например, бюджет Единого контакт-центра (номер "1414") по вопросам оказания государственных услуг составляет около 150 000 000 тенге в год (данные за 2017 год). Это при круглосуточной работе и количестве операторов в 150 человек. Я обращалась в антикоррупционный комитет, который перенаправил мое письмо в счетный комитет, а те, в свою очередь, отписались, что график проверок у них "плановый", и, к сожалению, этой проверки в плане нет. Почему не захотели проверять? Почему мое обращение не нашло соответствующей реакции? "– вопрошает детский омбудсмен.

Она отметила, что за год ее работы в качестве Уполномоченной по правам ребенка, из бюджета не потрачено не тиына по линии УПР.

Уверена, что при авторитете предыдущих УПР, которые аж депутаты парламента, можно было все сделать намного экономнее. Если даже нам, неправительственным организациям, помогает НАРОД и БИЗНЕС Казахстана, я уверена, что и компьютеры, и хостинг, и минуты, и наушники могли просто подарить. Передать в помощь, как это происходит для тех, кому доверяют, кто уже много лет работает и содержит телефон доверия для детей и подростков 150. Ведь народ и бизнес Казахстана помогают десяткам настоящих, искренних НПО! Строить реабилитационные центры, покупать медицинское дорогущее оборудование и т.д. Когда ДОВЕРЯЮТ! – считает Аружан Саин.

Она задалась вопросом, куда идут такие большие деньги и рассказала, что при закрытии этой линии на нее оказывалось давление.

"Когда встал вопрос о закрытии центра, на меня оказывалось определенное давление. Мне звонили самые разные люди. Как вы можете – это же ДЕТИ! Это же все ради ДЕТЕЙ, и никаких денег нельзя жалеть! Пусть будет много колл-центров – ради детей! После озвучивания всего перечисленного, всё – перестали звонить. Нельзя жалеть деньги на детей? Прекрасно! Тогда у меня вопросы. В том числе и к депутатам. Где реабилитационные центры? Где обеспечение детей-инвалидов? Приведу пример: в бюджете на одного ребенка-инвалида заложено два памперса в день. Это нормально? Где годами выпрашиваемые от акиматов лекарства для детей с редкими заболеваниями? Где бесплатные секции и кружки для детей? Почему все платно? Почему системно не решались десятки проблем ДО сегодняшнего дня? Но очень быстро решались вопросы по конференциям и колл-центрам?" – поделилась она.

По мнению детского омбудсмена, нужно развивать уже действующий детский кол-центр, тем более, что на его работу уходит средств в 13 раз меньше, чем выделяло государства на "111".





Мне, как директору благотворительного фонда и уполномоченному по правам ребенка, приходится считать деньги! Потому что ФОРМАЛЬНО у нас миллиарды идут на "детей", но по факту, во многих направлениях, это либо НЕ РАБОТАЕТ на благо детей и неэффективно "осваивается", либо… расхищается!!! Нам всем надо научиться считать ДЕНЬГИ. Свои деньги, свои налоги, и решать – куда они должны направляться. Детский обмудсмен, кто бы ни был, один не справится. Ни один министр, ни президент не справятся, если мы не начнем считать каждую тенге и решать на что их тратить.Только так права каждого человека, в том числе детей, могут быть реализованы, - заключила она.

Она также опровергла гуляющий в сети звуковой файл, в котором некая женщина говорит, что Саин требует уволить директора детского дома (предположительно, речь о директоре детского дома №1 Алматинской области).

Это ложь. Я официально обратилась в ГП, МВД и Антикор по расследованию этого дела и привлечении ВСЕХ виновных в хищении средств детей с их счетов, и тех, кто ранее проверял и проводил аудиты. И принять соответствующие меры. Полномочий увольнять директоров у меня нет. Как может автор этого аудио доказать свои слова? Как и другие свои заявления. В отношении перечисленных депутатов, она, скорее всего, говорит правду – резюмировала Аружан Саин.

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