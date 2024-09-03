Какую организацию определили контакт-центром "111"

Министр цифрового развития утвердил приказ от 28 августа 2024 года "Об определении контакт-центра "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей", сообщает Zakon.kz.

Определить контакт-центром "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан", говорится в тексте.

Контакт-центр "111" – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере информатизации.

Приказ принят в рамках реализации закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", согласно которому вносится изменение в Кодекс "О браке (супружестве) и семье" в части внедрения понятия контакт-центр "111".

Приказ вводится в действие с 13 сентября 2024 года.

Напомним, указанные поправки в законодательные акты по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей были подписаны главой государства 15 апреля 2024 года.

В частности, они предусматривают запуск контакт-центра "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, который определен уполномоченным органом в сфере информатизации и выполняет функции информационно-справочной, организационной, психологической службы по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

Мы рассказывали, как будет работать контакт-центр "111" по защите женщин и детей.