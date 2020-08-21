Законодательное регулирование аудиторской деятельности глазами специалиста

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Сегодня мы продолжаем разговор с советником председателя Совета ПАО "Палата аудиторов Республики Казахстан" Александром Карпичем о совершенствовании законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность, сообщает zakon.kz.

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– Александр Николаевич, в своем обзоре мы плавно перешли к компетенции Правления. Поговорим о них?

– Согласно закону, исключительные компетенции Правления перечислены в 13 подпунктах. Все компетенции рассматривать не имеет смысла, скучно, т.к. они относятся к вполне обыденным вещам: назначение исполнителей и виновных, контроль за тем и этим, определение направления движения к светлому будущему и прочий стандартный руководящий и направляющий набор. Но среди этой обыденности есть и компетенции, которые стоит рассмотреть внимательно.

Предлагаю начать с шестой компетенции, согласно которой Правление утверждает требования к объектам внешнего контроля качества профессионального совета.

– Другими словами, не имеющая членства некоммерческая организация утверждает требования, которым должны соответствовать юридические лица, не имеющие к ней абсолютно никакого отношения, они ее не учреждали, не вступали в ее члены, они ей ничего не делегировали?

– Все верно, так и есть, не имеющая членства некоммерческая организация устанавливает для юридических лиц определенные стандарты, несоответствие которым полностью лишает эти юридически лица доступа к значительному сегменту рынка аудиторских услуг. Этим документом будет установлено правило поведения постоянного характера, рассчитанное на многократное применение, распространяющееся на индивидуально неопределенный круг лиц. Если закончить высказанную фразу словами "в рамках регулируемых общественных отношений", то получим определение понятия "норма права" так, как оно приводится в Законе "О правовых актах".

Таким образом, совершенно без натяжек следует констатировать, что за профессиональным советом в лице его Правления закреплена компетенция по утверждению нормативного правового акта, что является исключительным правом государственных органов и должностных лиц Республики Казахстан, по крайней мере, так об этом написано в Законе "О правовых актах".

Немного отвлечемся от правления и восстановим в памяти компетенции уполномоченного государственного органа. Одной из его компетенций является разработка и утверждение по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций минимальных требований к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит. Такие требования разработаны и утверждены 30 марта 2015 года приказом Министра финансов № 231.

– Это в дополнение к требованиям, которые утверждены министром финансов, должны быть утверждены еще одни требования, но теперь не министром финансов, а правлением профессионального совета?

– Совершенно верно, высшим органом управления не имеющей членства некоммерческой организации.

Итак, должно быть два документа, устанавливающих требования к аудиторским организациям, которые проводят аудит финансовой отчетности практически одного и тот же круга юридических лиц: финансовые организации, акционерные общества, национальные управляющие и просто национальные холдинги, национальные компании, недропользователи.

Очень интересно, чем требования к аудиторским организациям – объектам внешнего контроля качества профессионального совета будут отличаться от минимальных требований к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит. Полагаю, что поиск различий не приведет к положительному результату, все будет "одно, да потому".

Обращаю внимание, что утверждение требований правлением значительно облегчает технические моменты согласования и утверждения требование: приказ министра финансов необходимо было бы прежде согласовать с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а документ правления профессионального совета ни с кем согласовывать не надо. Понятно, что внутри правления будет согласование позиций, но зато ни на какие согласования, которые предусмотрены в Законе "О правовых актах", нервы и время тратить не надо.

Забегая вперед скажу, что Комитет по контролю качества будет осуществлять проверки на соответствие требованиям, т.е. внешнего контроля качества недостаточно, нужно еще отдельно контролировать и соответствие требованиям. Но разговор об этом впереди.

Теперь перейдем к восьмой компетенции, согласно которой правление по ходатайствам, представленным Комитетом по контролю качества, рассматривает и выдает рекомендации об исключении аудиторской организации из членства в профессиональной организации.

– Я правильно понимаю, правление рассматривает и выдает рекомендации об исключении аудиторских организаций из членства в профессиональной организации?

– Именно так и инициатором этого действа выступает Комитет по контролю качества.

– Но при чем здесь правление и комитет контроля?

– Вот и я о том же.

Если комитет контроля и правление так неравнодушны к чистоте рядов членов ПАО, то хотя бы для приличия должны быть разработаны и озвучены какие-нибудь критерии, по которым можно было бы определить глубину падения аудиторской организации, и во мраке которой она и должна пребывать до скончания времен, а не позорить своим присутствием достойных членов достойных ПАО.

В законе не указывается орган профессионального совета, который имеет полномочия на разработку и утверждение таких критериев, впрочем и критерии не упоминаются. В случае обнаружения нарушений со стороны аудиторской организации законодательства Республики Казахстан, такие факты должны быть представлены в уполномоченный государственный орган, который и должен принимать решения в соответствие с законодательством, а не пытаться из них сделать изгоев, которых за невступление в профессиональную аудиторскую организацию ожидают штраф и лишение лицензии.

Если бы не вполне реальная перспектива превратить в изгоя, то все это можно было бы принять за безобидный одесский юмор: бабушка Рива сказала дяде Бене, чтобы тот передал тете Доре, чтобы ее Яша больше никогда не водился с Фимой, потому что его брат Изя занял у дедушки Сруля три рубля и уже второй год не навещает Сонечку, от чего у ней болит голова и поэтому почтенный Борух Ааронович так страдает от какого-то сложного токсикоза.

Перейдем к рассмотрению десятой компетенции, которая дает правлению право рассматривать обращения в отношении профессиональных организаций, аудиторских организаций и аудиторов. Возникает, как минимум, два вопроса.

Первое: имеется неопределенность касательно юридического статуса решений, которые будут приняты правлением по итогам рассмотрения обращений. В законе не указывается, что принятые решения имеют обязательную силу для профессиональных и аудиторских организаций, а также для аудиторов. Не определены санкции, которые могут быть наложены за невыполнение принятых правлением решений.

Второе: имеется неопределенность по кругу вопросов, которые уполномочено рассматривать правление.

Просто напомню, что ПАО имеют право рассматривать споры аудиторов, аудиторских организаций, являющихся их участниками, связанные с осуществлением аудиторской деятельности.

Помимо этого имеется и государственный контроль. Проверка осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом, в котором указываются основания, в том числе и обращения физических и юридических лиц.

Очевидно, что рассмотреть вопросы, возникающие в процессе осуществления аудиторской деятельность, есть кому. Зачем же еще "плодить сущности", полномочия которых не установлены? Грубо говоря, сказали "А", но сказать "Б" забыли. В итоге имеем незавершенность мысли, неопределенность в возможных или необходимых действиях со смутными и неоднозначными итогами.

Обращаю внимание, что такая неопределенность, к сожалению, не является единичным случаем, в законе мы их еще не однажды встретим и в обязательном порядке рассмотрим эти незавершенные мысли.

Переходим к следующей двенадцатой компетенции: утверждение правил осуществления деятельности апелляционной комиссии.

– Что такое апелляционная комиссия, каковы ее функции, права, обязанности?

– Самому интересно, вот поэтому я выделил эту компетенцию. Ясно то, что апелляционная комиссия не является исполнительным органом. Компетенции комиссии не указаны совсем, но одну из них можно определить исходя из текста закона.

– Пожалуйста, пример.

– Пожалуйста. Одной из компетенций правления является рассмотрение и согласование результатов контроля, осуществляемого путем проведения проверки аудиторских и профессиональных организаций на соответствие порядку проведения внешнего контроля качества аудиторских организаций, в случаях отсутствия возражений к ним и (или) наличия решения апелляционной комиссии.

Исходя из приведенной цитаты следует, что апелляционная комиссия может формировать свое мнение относительно результатов контроля на соответствие порядку проведения внешнего контроля качества аудиторских организаций. И все! При этом комитет по контролю качества проводит три вида контроля.

Во-первых, осуществляет контроль путем проведения проверки объектов внешнего контроля качества профессионального совета на соответствие требованиям к объектам внешнего контроля качества профессионального совета, утвержденным правлением. Во-вторых, проводит внешний контроль качества объектов внешнего контроля качества профессионального совета. В-третьих, осуществляет контроль путем проведения проверки аудиторских и профессиональных организаций на соответствие порядку проведения внешнего контроля качества аудиторских организаций, за исключением определенных случаев.

Конечно, можно сослаться на правила осуществления деятельности комиссии, в которых самым подробным образом будет все расписано. Возможно, оно все так и будет. Однако, обращаю внимание, что законом в качестве исключительной компетенции правления не предусматривается рассмотрение решений апелляционной комиссии по результатам контроля качества объектов внешнего контроля качества профессионального совета. Также обращаю внимание, что в Законе приведен исчерпывающий перечень исключительных компетенций правления, расширительная норма типа "и иные, предусмотренные уставом и внутренними документами" отсутствует. Опять имеет место неопределенность. Да и будут ли вообще такие обращения со стороны аудиторских организаций?

– Что вы имеете в виду?

– В соответствующих статьях Закона "Об аудиторской деятельности" устанавливаются права и обязанности аудиторов, аудиторских и профессиональных аудиторских организаций. Если предположить, что апелляционная комиссия будет или должна рассматривать обращения аудиторских организаций по поводу результатов проведенного внешний контроля качества, то такое право законом должно быть гарантировано. Не так ли? Но дело в том, что таким правом ни аудиторы, ни аудиторские и профессиональные организации не наделяются. Нет у них права обращаться в апелляционную комиссию!

Опять имеем неопределенность, хотя сейчас уже есть точно две. Первая - права на обращение в апелляционную комиссию ни аудиторы, ни аудиторские и профессиональные организации не имеют. Вторая - к исключительной компетенции правления не относится рассмотрение решений апелляционной комиссии по вопросам, связанным с итогами внешнего контроля качества. Мы рассмотрели компетенции правления.

– На какие моменты, по-вашему, следует еще обратить внимание, прежде чем перейдем к рассмотрению исполнительных органов Комитета по контролю качества и Квалификационной комиссии?

– Рассмотрели правление довольно подробно, можно перейти к знакомству с исполнительными органами, но есть небольшая ремарка, так, можно сказать, безделица, и тем не менее…

Законом устанавливается, что Профессиональный совет направляет в уполномоченный орган и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций годовую отчетность о деятельности в срок не позднее тридцати календарных дней со дня ее утверждения правлением.

Сразу возникает вопрос о способе передачи отчета: на бумажных или электронных носителях? Понятно, что внутренними документами этот вопрос не урегулируешь.

Дальше, какие несчастья последует за несоблюдение срока представления годовой отчетности? И наконец, зачем вообще представлять годовую отчетность в любом ее виде? Поясняю мысль. Одним из адресатов является уполномоченный орган. Напомню, что правление возглавляет руководитель уполномоченного органа или его заместитель по вопросам, касающимся осуществления государственного регулирования в области аудиторской деятельности. Понятно, что годовой отчет председатель правления получает не просто из первых рук, еще горячим, но является по сути дела одним из авторов этого отчета. Что нового и неожиданного он найдет в полученном отчете? Или это авторский экземпляр?

Не знаю, какую полезную информацию из именного с авторскими автографами отчета получит уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций годовую отчетность. Вполне достаточно разместить годовой отчет на сайте профессионального совета, тем более, что законом устанавливается норма о доступности и открытости сведений о деятельности профессионального совета и его исполнительных органов. Вот исполнение и в соответствии размещали бы годовой отчет на сайте.

Но это, еще раз подчеркиваю, только ремарка. Хочет профессиональный совет представлять официально именные годовые отчеты – пожалуйста, это никого не напрягает.

Можно было бы продолжить знакомство с комитетом по контролю качества, но каких-либо оригинальных мыслей в описании его деятельности не замечено, все стандартно. Есть, конечно, некоторые особенности, но как без них, но они не мешают, как мне кажется, проводить внешний контроль качества, поэтому предлагаю перейти к знакомству с Квалификационной комиссией.

– Есть у вас такая черта: заинтриговать, возбудить интерес, потом сослаться на несущественность вопроса и уйти куда-то в сторону. Поделитесь своими несущественными наблюдениями.

– Хорошо. Начнем с состава комитета по контролю. Итак, в его состав входят не менее двух непрактикующих экспертов на срок до трех лет, обладающих опытом работы в области проведения аудита не менее десяти лет, а также могут входить непрактикующие эксперты, обладающие опытом работы в области проведения аудита не менее пяти лет, имеющие квалификационное свидетельство "аудитор" и (или) один из международных сертификатов в области аудита, признанных Международной федерацией бухгалтеров, и не привлекавшиеся к ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

Для ясности определимся с квалификационными требованиями к членам комитета.

Первая категория – это непрактикующие эксперты, обладающих опытом работы в области проведения аудита не менее десяти лет.

Вторая категория – непрактикующие эксперты, обладающие опытом работы в области проведения аудита не менее пяти лет, имеющие квалификационное свидетельство "аудитор" и (или) один из международных сертификатов в области аудита, признанных Международной федерацией бухгалтеров, и не привлекавшиеся к ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан об аудиторской деятельности.

Вопрос первый: на какой срок в состав комитета могут входить непрактикующие эксперты из состава второй категории? Ответ: Срок не определен, можно и пожизненно. Слова "на срок до трех лет" исключительно и только относятся к непрактикующим экспертам из первой категории. О ротации кадров второй категории можно забыть навсегда.

Вопрос второй: должны ли непрактикующие эксперты из первой категрии иметь квалификационное свидетельство "аудитор" и (или) один из международных сертификатов в области аудита, признанных Международной федерацией бухгалтеров, а также не нарушать, не привлекаться…Ответ: нет, не должны, потому что все эти требования исключительно и только относятся к непрактикующим экспертам из второй категории.

– Занятное сообщение. Интересно, такие особенности по составу комитета по контролю качества, в том числе и по ротации, были сделаны специально?

– Затрудняюсь ответить. Есть предложение перейти к рассмотрению компетенций комитета. Общее впечатление от перечня компетенций можно охарактеризовать так: "Нам хлеба не надо – работу давай!"

Немного раньше я перечислял виды контроля, которыми будет загружен комитет контроля. Первое - осуществляет контроль путем проведения проверки объектов внешнего контроля качества профессионального совета на соответствие требованиям к объектам внешнего контроля качества профессионального совета, утвержденным правлением. Второе - проводит внешний контроль качества объектов внешнего контроля качества профессионального совета. Третье - осуществляет контроль путем проведения проверки аудиторских и профессиональных организаций на соответствие порядку проведения внешнего контроля качества аудиторских организаций, за исключением определенных случаев.

Начнем с первого вида контроля. Обращаю внимание, что в законе не только не устанавливается, но ни словом, ни намеком не упоминается периодичность проведения такого контроля. Конечно, я прекрасно помню, что правление утверждение требований к объектам внешнего контроля качества профессионального совета. Но что такое требования к объектам внешнего контроля? Это соответствие каким-либо качественным или количественным характеристикам, например: общее количество аудиторов должно быть не менее такого числа, аудиторы должны иметь стаж работы не менее такого-то срока и т.д. Однозначно, что в требованиях к объектам внешнего контроля не может, не должна устанавливаться периодичность их проверки, ведь это уже является компетенцией проверяющего органа. Хотя нет уверенности в том, что этот вопрос не будет включен в одно из требований к объекту внешнего контроля.

– Что имеется в виду?

– Например, помимо количества аудиторов в аудиторской организации, их стажа работы будет включен такой требование, как ежегодное подтверждение соответствия требованиям. Легко и просто проблема учета проведения этого вида контроля перекладывается на аудиторские организации, они сами будут заинтересованы подавать соответствующие заявки, создавать графики проведения проверок, толпиться в очереди…, а иначе могут быть не допущены к проведению аудита.

– Разве такое может быть?

– Надеюсь, что нет. Но вопрос периодичности проведения проверки следует урегулировать. В Законе этот период не обозначен, хотя именно в Законе он и должен быть определен. Остаются только "подручные" документы, неопределенности следует устранять любыми способами.

По данному виду проверки есть еще одна неопределенность: проверка проведена, итоги проверки с кем-то согласовываются, кем-то утверждаются? В случае несогласия с выводами в какие сроки и кому аудиторская организация может подать апелляцию, как долго эта апелляция будет рассматриваться.

Вопросы, вопросы, вопросы... Предлагаю сделать перерыв, у нас впереди еще много интересных и неожиданных проблемных тем, которые лучше обсуждать на свежую голову.

(продолжение следует)

Торгын Нурсеитова

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