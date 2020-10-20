Смерть задержанного в отделении: уволены пятеро полицейских, задержаны трое

Трое полицейских признаны подозреваемыми в деле о пытках.

Пятеро сотрудников полиции уволены и трое взяты под стражу в ВКО после смерти 33-летнего задержанного в ОП в селе Маканчи Урджарского района, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДП ВКО, по делу о смерти задержанного в отделении полиции подозреваемыми признаны трое сотрудников. Они уволены из органов и водворены в изолятор временного содержания ОП Урджарского района. Ведется расследование по статье "пытки".

Также, приказом начальника ДП ВКО за дискредитацию государственной службы, несоблюдение требований закона "О правоохранительной службе", за ненадлежащий контроль за деятельностью и поведением подчиненных на службе из органов внутренних дел уволены двое руководителей отдела полиции Урджарского района.

Для расследования случившегося создана следственно-оперативная группа, которую возглавил глава областной полиции Сагат Мадиев.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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