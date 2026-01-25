Убийство после ДТП: в Шымкенте задержали еще троих подозреваемых
В Шымкенте задержали еще троих подозреваемых по делу об убийстве после ДТП, сообщает Zakon.kz.
О задержании сообщил адвокат Талгат Есимов.
"Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент задержаны еще трое подозреваемых по факту убийства Василия Колесникова. Они скрывались в Тулькубаском районе Туркестанской области", – написал адвокат.
По его словам, они скрывались на территории Тюлькубасского района Туркестанской области.
Напомним, 20 января ДТП в Шымкенте обернулось массовой дракой с убийством. 21 января стало известно о задержании четырех мужчин.
