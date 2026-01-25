#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.35
590.63
6.62
События

Убийство после ДТП: в Шымкенте задержали еще троих подозреваемых

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 13:03 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте задержали еще троих подозреваемых по делу об убийстве после ДТП, сообщает Zakon.kz.

О задержании сообщил адвокат Талгат Есимов.

"Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент задержаны еще трое подозреваемых по факту убийства Василия Колесникова. Они скрывались в Тулькубаском районе Туркестанской области", – написал адвокат.

По его словам, они скрывались на территории Тюлькубасского района Туркестанской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 13:03
Возбуждено три уголовных дела: МВД о ДТП в Шымкенте, которое обернулось массовой дракой с убийством

Напомним, 20 января ДТП в Шымкенте обернулось массовой дракой с убийством. 21 января стало известно о задержании четырех мужчин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Сотрудник расправился с начальником из-за слишком маленькой премии
13:48, Сегодня
Сотрудник расправился с начальником из-за слишком маленькой премии
Убийство около ресто-бара в Шымкенте: подозреваемого задержали
12:11, 27 октября 2023
Убийство около ресто-бара в Шымкенте: подозреваемого задержали
Задержание подозреваемого в убийстве попало на видео в Шымкенте
00:48, 15 февраля 2024
Задержание подозреваемого в убийстве попало на видео в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: