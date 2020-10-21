Дожди, туман и гололед ожидаются в Казахстане 21 октября

Местами по РК ожидаются усиление ветра.

В северных, юго-западный и западных регионах РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь, сообщает zakon.kz.

На остальной части территории, под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по РК ожидаются усиление ветра, в западных, северо-западных и восточных регионах – туман, на западе и северо-западе – ночью и утром гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Атырауской области ночью местами, днем на большей части, в Западно-Казахстанской области днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – ночью и утром местами туман, гололед.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, туман, ночью и утром – гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – туман. Днем в Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области днем местами ожидается ветер 15 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с.

В Алматинской области ночью местами сохраняются заморозки 1 градус.

Прогноз погоды в Алматы: днем 22°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 12°, облачно.

Прогноз погоды на 21 октября.

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