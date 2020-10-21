Садыр Жапаров принял полномочия президента Кыргызстана

Жапаров постановил всем руководителям государственных органов обеспечить функционирование вверенных им органов в штатном режиме.

Бывший премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров принял полномочия главы республики, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Кыргызстана.

Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров 16 октября подписал указ "О принятии исполнения полномочий президента Кыргызской Республики", — говорится в сообщении пресс-службы президента страны.

В документе отмечается, что Жапаров вступает в должность после того, как экс-президент Сооронбай Жээнбеков и уже бывшее правительство республики ушли в отставку, а спикер парламента Канат Исаев отказался от полномочий и.о. главы государства.

Указ, подписанный Жапаровым, содержит ряд постановлений, направленных на стабилизацию общественно-политической обстановки, экономики, обеспечения и защиты прав и свобод граждан страны, а также нацелен на обеспечение функционирования государственных и общественных институтов.

Жапаров постановил "всем руководителям государственных органов, включая правоохранительные органы, суды и исполнительные органы местного самоуправления, обеспечить функционирование вверенных им органов в штатном режиме". Требования касаются, в частности, Генпрокуратуры страны, Государственного комитета нацбезопасности и правительства.

5 октября после проведения парламентских выборов в Кыргызстане начались акции протеста и массовые беспорядки. Люди требовали отмены результатов выборов и захватили здание правительства республики. Действующий на тот момент президент Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. В итоге ЦИК Кыргызстана признал незаконными итоги голосования. 16 октября председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что новые выборы президента могут состояться 17 января 2021 г.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!