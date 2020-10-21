Смерть задержанного в полиции ВКО: аким заверил, что виновные будут наказаны

Он сказал, что расследование будет проведено максимально открыто и гласно в рамках закона.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заверил, что расследование смерти задержанного в отделении полиции, будет проведено максимально открыто и гласно. Об этом он сказал на встрече с жителями села, передает zakon.kz.

Накануне аким с рабочей поездкой посетил Урджарский район.

Навестил мать и семью погибшего в отделении полиции села Маканчи Азамата Оразалы. Приношу самые глубокие соболезнования всем его родным, близким, братьям и друзьям. Особо хочу подчеркнуть, что данная ситуация находится на личном контроле главы Правительства, - написал Ахметов в Instagram.

Сейчас в районе работает специальная группа во главе с начальником Департамента полиции и прокурором области.

Уверяю, что досудебное расследование этого дела будет проведено максимально открыто и гласно в рамках закона, я в ближайшие дни еще раз приеду в район. Виновные лица получат наказание, предусмотренное законом РК. Это и является главной просьбой аксакалов и жителей сел Каратума и Маканчи, которые пришли на встречу со мной, - добавил аким.

19 октября стало известно, что в отделении полиции села Маканчи скончался 33-летний мужчина, туда он был доставлен по подозрению совершении скотокрадства.

После его смерти были уволены пятеро сотрудников полиции, трое взяты под стражу. Ведется расследование по статье "пытки".

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