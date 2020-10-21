Смерть задержанного в полиции ВКО: аким заверил, что виновные будут наказаны
Он сказал, что расследование будет проведено максимально открыто и гласно в рамках закона.
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заверил, что расследование смерти задержанного в отделении полиции, будет проведено максимально открыто и гласно. Об этом он сказал на встрече с жителями села, передает zakon.kz.
Накануне аким с рабочей поездкой посетил Урджарский район.
Навестил мать и семью погибшего в отделении полиции села Маканчи Азамата Оразалы. Приношу самые глубокие соболезнования всем его родным, близким, братьям и друзьям. Особо хочу подчеркнуть, что данная ситуация находится на личном контроле главы Правительства, - написал Ахметов в Instagram.
Сейчас в районе работает специальная группа во главе с начальником Департамента полиции и прокурором области.
Уверяю, что досудебное расследование этого дела будет проведено максимально открыто и гласно в рамках закона, я в ближайшие дни еще раз приеду в район. Виновные лица получат наказание, предусмотренное законом РК. Это и является главной просьбой аксакалов и жителей сел Каратума и Маканчи, которые пришли на встречу со мной, - добавил аким.
19 октября стало известно, что в отделении полиции села Маканчи скончался 33-летний мужчина, туда он был доставлен по подозрению совершении скотокрадства.
После его смерти были уволены пятеро сотрудников полиции, трое взяты под стражу. Ведется расследование по статье "пытки".
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Құрметті жерлестер! ⠀ Бүгін жұмыс сапарымен Үржар ауданына арнайы бардым. Осыдан бірер күн бұрын Мақаншы ауылындағы полиция бөлімшесінде қайтыс болған марқұм Азамат Оразалының анасына, отбасына барып көңіл айттым. Тас түскен жеріне ауыр, сондықтан туған-туыс, бауыр, жора-жолдастарының қайғыларына ортақ екенімізді, бұл жағдай Үкімет басшысының жеке бақылауында екенін жеткізгім келеді. ⠀ Қазір ауданда облыс прокуроры, Полиция департаментінің басшысы бастаған арнайы топ тергеп-тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тергеу барысы заң талабына сай, әділ, ашық және жариялы түрде өтеді. Мен алдағы күндері ауданға тағы да келемін. Кінәлі тұлғалар заң бойынша қарастырылған жазасын алады. Кездесуге келген Мақаншы және Қаратұма ауылдары ақсақалдары мен тұрғындарының талап-тілегі де осы. ⠀ ___ ⠀ Уважаемые земляки! ⠀ Сегодня с рабочей поездкой посетил Урджарский район. Навестил мать и семью погибшего в отделении полиции села Маканчи Азамата Оразалы. Приношу самые глубокие соболезнования всем его родным, близким, братьям и друзьям. Особо хочу подчеркнуть, что данная ситуация находится на личном контроле Главы Правительства. ⠀ В настоящее время в районе работает специальная группа во главе с начальником Департамента полиции и прокурором области. Уверяю, что досудебное расследование этого дела будет проведено максимально открыто и гласно в рамках закона, я в ближайшие дни ещё раз приеду в район. Виновные лица получат наказание, предусмотренное законом РК. Это и является главной просьбой аксакалов и жителей сел Каратума и Маканчи, которые пришли на встречу со мной.
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