Маулен Ашимбаев: Выборы пройдут в строгом соответствии с действующим законодательством страны

Предстоящие выборы пройдут в строгом соответствии с действующим законодательством страны.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев высказал свое мнение по поводу назначения даты выборов в Мажилис Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, передает zakon.kz.

Выборы пройдут строго в конституционные сроки. Общенациональное голосование состоится 10 января следующего года. Назначение даты очередных выборов снимает неопределенность в этом вопросе, а сами выборы должны стать важным этапом в рамках дальнейшего поступательного развития нашего общества с точки зрения демократических преобразований, - написал он на своей странице в Facebook.

Ашимбаев отметил, что глава государства в своём обращении отметил, что до начала новой избирательной кампании предприняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны. Это касается, в том числе, введения института парламентской оппозиции и 30%-й квоты для женщин и молодёжи в партийных списках. Соответствующие законы Парламентом приняты.

Как было подчеркнуто Президентом страны, предстоящие выборы пройдут в строгом соответствии с действующим законодательством страны, - резюмировал глава Сената.

Прокомментировал эту новость и политолог Марат Шибутов.

Ну все - объявили дату выборов на 10 января 2021 года. Все пройдет в установленные Конституцией сроки, без всяких досрочных роспусков и так далее. И это важно.

На агитацию и подготовку к выборам будет более 80 дней, так что все партии смогут отработать по-максимуму. В общем, гонка началась. Теперь ждем партийные списки - кого выставят на выборы. Отдельно обращу внимание, что квоты в партийных списках и парламентская оппозиция - это то, что мы в Нацсовете предлагали. И это расширяет возможности и для политиков и для партий, - написал он.

Как сообщалось, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан", согласно которому выборы назначены на 10 января 2021 года.

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