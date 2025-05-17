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Мир

В Палестине пройдут выборы

Флаг Палестины, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 02:20 Фото: pexels
На палестинских территориях, включая сектор Газа, в течение года пройдут всеобщие президентские и парламентские выборы, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, об этом говорится в декларации лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ), опубликованной по итогам прошедшего в Багдаде 34-го саммита организации.

"Народ может выбрать своих законных представителей только посредством демократических выборов. Поэтому всеобщие президентские и парламентские выборы пройдут в течение года на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Просим создать для этого необходимые условия", – говорится в документе, распространенном иракским агентством INA.

Лидеры стран ЛАГ добавили, что управлять Газой должна Палестинская национальная администрация в Рамалле (Западный берег Иордана).

А ранее мы сообщали, что Израиль начал новое масштабное наступление в секторе Газа.

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Аксинья Титова
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