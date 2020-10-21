Профессора рассказали, как остановить распространение COVID-19

Все оказалось проще простого.

Ведущие профессора из Новой Зеландии, Японии и Сингапура рассказали в ходе онлайн-сессии на международной конференции "Роль первичной медико-санитарной помощи в борьбе с COVID-19" в Алматы, как можно эффективно остановить распространение коронавируса и снизить до минимума его распространение, передает zakon.kz.

Новая Зеландия считается страной свободной от вируса. Показатель смертности от коронавируса в Новой Зеландии - 5 случаев на миллион человек населения. Всего в этой стране было 29 смертей от коронавируса. Профессор общественного здравоохранения из Университета Отаго в столице Новой Зеландии Веллингтоне Майкл Бейкер считает, что таких впечатляющих результатов удалось добиться за счет быстрого введения локдауна в стране, серьезных ограничений на пересечение границы, а также массового тестирования населения (до 20 тыс. человек в день, что также является большим количеством для 5-миллионной Новой Зеландии).

Все население оставалось дома семь недель. Это уничтожило распространение в Новой Зеландии. Мы стали страной свободной от вируса. У Новой Зеландии 5 случаев смертности от коронавируса на миллион человек населения. Всего у нас было 29 смертей от коронавируса. Во время локдауна не было увеличения общей смертности и суицидов. Также положительно локдаун сказался на распространении гриппа, который практически исчез. К концу года мы ожидаем на 1 500 смертей меньше, чем было в прошлом году, - сказал Майкл Бейкер.

По его словам, разумеется, в стране было сокращение экономики из-за локдауна. Но уровни занятости оставались высокими и в Новой Зеландии ожидают быстрого возвращения к нормальному функционированию.

В конце марта, когда произошел рост случаев коронавируса в Японии, губернатор Токио заговорил о необходимости локдауна. Однако законы страны не позволяют вводить локдаун.

Но это само по себе повлияло на поведение жителей города, они самостоятельно решили остаться дома, не выходить из помещений. Такой подход со стороны населения сам по себе помог снизить количество случаев. 7 апреля для оказания помощи медицинской системе правительство страны объявило режим чрезвычайного положения, который был снят 25 мая. Сейчас ситуация с коронавирусом стабильная, - рассказал директор японского центра по контролю и профилактике заболеваний, специализируется на исследовании, лечении и предотвращении инфекционных болезней на глобальном уровне Норио Омагари.

Сейчас в Японии 93 408 случаев. Всего было более 1600 случаев смерти, как подчеркнул эксперт, большая часть из них имели хронические заболевания, болезни сердца, рак или диабет.

Как выяснили японские эксперты, пиковые случаи смертности от коронавируса приходятся на возрастную группу 70 и старше.

Сейчас обсуждаются стратегии по лучше защите группы возрастом 60 и старше от заражения коронавирусом. Делая это, мы можем снизить распространение критических случаев и смертность, - отметил специалист.

Сингапур получил болезненный урок в 2003 году во время эпидемии SARS. В городе-государстве зафиксировали 238 случаев и 33 смерти. Сингапур был тогда одной из наиболее пострадавших стран. Это заставило власти задуматься об изменениях в политике здравоохранения.

С момента когда мы поняли что может происходить бессимптомная передача, такие меры как социальное дистанцирование, ношение масок становятся очень важными для любой страны, которая хочет контролировать распространение коронавируса. Совсем недавно - пять недель назад - мы получили научные данные из Гонконга, которые говорят о том, что уже зараженный коронавирусом может быть повторно заражен. Это еще раз изменило наше представление о правильном управлении коронавирусом. Таким образом стратегия, как коллективный иммунитет стала не актуальной, мы должны думать о вакцине, - сообщил профессор, декан Школы общественного здравоохранения Saw Swee Hock Тео Ик Ин.

Как вспоминает специалист, в начале года Сингапур считали «золотым стандартом» борьбы с коронавирусом. Но спустя всего два месяца в апреле ситуация серьезно изменилась. Тео Ик Ин подчеркнул, что ответственное государство всегда будет уделять внимание позднейшим данным, чтобы принять решение о политике. В Сингапуре сейчас около 56 тысяч случаев коронавируса, при этом смертность - 28 человек, что является низким показателем.

Как бы там ни было, борьба с пандемией еще не закончена. Названы сроки нового пика смертности от коронавируса, а казахстанцы по-прежнему мало путешествуют даже внутри страны. Но понятно одно. Если каждый из нас будет соблюдать меры предосторожности, профилактики, то человечество сможет серьезно приблизить день победы над вирусом и даже от души насладиться соревнованиями летней Олимпиады в Токио в 2021 году.

Альберт Ахметов

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