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Осадки в виде дождя и снега ожидаются 22 октября в Казахстане

Усилится ветер, местами ожидаются туман, гололед.

Фото : zakon.kz.22 октября 2020, 06:00

Под влиянием циклона с районов Скандинавий на большей части РК пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, местами ожидаются туман, гололед, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе страны под влиянием Северо-западного антициклона ожидается погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Павлодарской, местами в Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, днем в Алматинской областях усилится ветер 15-20 м/с, в

Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с, местами ожидаются туман, гололед.

В Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Карагандинской, Акмолинской областях усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 5°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -3°, облачно, снег.

Прогноз погоды на 22 октября.


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