Нашли тело женщины: подробности ночного пожара в алматинской высотке

Одну женщину удалось спасти.

Минувшим вечером в Алматы в мкр. Самал-2 произошел пожар. На месте происшествия обнаружили тело женщины, одну удалось спасти, передает zakon.kz.

21 октября в 22:50 пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в Медеуском районе, мкр. Самал-2, д. 73. По прибытию через 6 минут обстановка была следующая - открытым пламенем горела квартира на 7-м этаже 9-этажного дома. Из двух окон валили клубы густого дыма и огня, в одном из оконных проемов звала о помощи женщина. На лестничных клетках с 6 по 9 этажи создалось сильное задымление. Незамедлительно звеном газодымозащитной службы проведена эвакуация людей с верхних этажей, - рассказали в ДЧС Алматы.

Пожарные вскрыли утолщенную металлическую дверь специальным инструментом. В горящей квартире была очень высокая температура.

В комнате квартиры - в очаге пожара - обнаружено тело женщины, 1976 г.р. Одновременно, для спасения женщины с окна 7 этажа была развернута пожарная автолестница АЛ-32. Спасенную 53-летнюю женщину немедленно госпитализировали в БСМП. Принятыми мерами пожар локализован за 27 минут, в 23:48 ликвидирован полностью на площади 20 кв.м. В тушении пожара задействованы 24 человек личного состава, 8 единиц техники, а также сотрудники УП Медеуского района, - сообщили в ДЧС.

В ведомстве отметили работу на месте происшествия сотрудников полиции.

Необходимо отметить, активную помощь эвакуированным оказывали сотрудники местной полицейской службы. Они помогали пожарным выводить жителей дома, обогревали одеялами, раздавали воду. Пожилых и женщин с детьми стражи порядка усаживали в патрульные автомобили и поддерживали их психологически - рассказали в ДЧС.

На столь тревожное сообщение наряду с пожарными первым отреагировал экипаж патрульной полиции. Далее к месту возгорания прибыли дополнительные наряды и местный участковый инспектор, которые осуществляли оперативную эвакуацию жителей дома. Среди них были и пожилые люди, и семьи с маленькими до полной локализации пожара и ликвидации очага возгорания эти граждане грелись в полицейских машинах, - резюмировал о случившемся начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

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