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Прогноз погоды по территории Казахстана на 23 октября 

Усилится ветер, местами ожидаются туман, гололед.

Фото : zakon.kz.23 октября 2020, 06:00

Под влиянием циклона с районов Скандинавии на большей части РК пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, местами ожидаются туман, гололед, сообщает zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, в Восточно-Казахстанской области с низовой метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской, Карагандинской областях с низовая метелью.

В Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, утром и днем в Алматинской областях местами усилится ветер 17-22 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, днем в Западно-Казахстанской области усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 7°, облачно. дождь.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 0°, облачно.

Прогноз погоды на 23 октября.


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