В городе Жанаозен построят крупный завод по опреснению морской воды

Накануне Дня города аким города Жанаозен Максат Ибагаров встретился с журналистами. Он рассказал о проектах, которые предстоит реализовать в ближайшие 5 лет в рамках комплексного плана развития города с полувековой историей.

В городе Жанаозен будет построен крупный завод по опреснению морской воды. Предприятие, которое будет построено в районе Кендерли, должно полностью обеспечивать потребности города в питьевой воде, передает zakon.kz.

Накануне Дня города аким города Жанаозен Максат Ибагаров встретился с журналистами. Он рассказал о проектах, которые предстоит реализовать в ближайшие 5 лет в рамках комплексного плана развития города с полувековой историей.

Вопрос нехватки питьевой воды в городе также будет решен в рамках данного комплексного плана. В районе Кендерли планируется построить крупную опреснительную установку. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта. В сутки планируется производить 50 тысяч кубометров воды, и обеспечивать население чистой питьевой водой.

Это полностью обеспечит потребности жителей города Жанаозен в питьевой воде. Проблема с питьевой водой есть. Нехватает около 15 тысяч. Завод по опреснению морской воды будет построен в районе Кендерли. Планируем построить в 2021-2022 гг. 50 тысяч кубометров в сутки. Отвечает всем потребностям. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование. Это закончится в следующем месяце, - заявил аким М. Ибагаров.

В рамках государственной поддержки и утвержденной Правительством программы развития моногородов улучшился облик города и развита его инфраструктура. В этом году утвержден комплексный план на ближайшие 5 лет. На реализацию 48 проектов будет направлено 62 млрд тенге из различных источников. Начато освоение значительных средств. В селе Рахат строится Дом культуры. В городском доме культуры, который с момента открытия не ремонтировали, идет ремонт. Отремонтирована и заменена сцена. Было отремонтировано и оборудовано несколько школ. Освещены центральные улицы и отремонтированы дороги.

Накопленные проблемы - это старые дома. Всего 52 дома. Включено в комплексный план. Мы задокументировали 27 домов. Разработали проектно-сметную документацию. Все это с помощью "Самрук-Казына". В этом году мы начали ремонт 3-х домов по одному проекту. Ожидается, что он будет завершен в течение месяца. Прошло около 3 недель с тех пор, как начали. В следующем году мы также планируем профинансировать и отремонтировать 24 дома в рамках программы ЖКХ, - сказал он.

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