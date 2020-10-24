В Актобе многодетная мать хотела спрыгнуть с восьмого этажа

Предварительная причина произошедшего – семейно-бытовой конфликт.

Спасателям удалось предотвратить суицид многодетной матери в Актобе, передает zakon.kz.

Поздно вечером 23 октября на телефон 112 поступил тревожный сигнал. Женщина хотела спрыгнуть с балкона на восьмом этаже в высотке, - сообщили пресс-службе ДЧС области рассказали.

На место немедленно выехали спасатели. Пока одни вели с актюбинкой переговоры, другие проникнули в квартиру и сняли ее с окна.

С женщиной провели психологическую беседу, после чего госпитализировали в медицинский центр.

Выяснилось, что у 35-летней актюбинки четверо детей и во время инцидента они находились в квартире.

Предварительная причина произошедшего – семейно-бытовой конфликт.

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