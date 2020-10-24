В Кыргызстане назначили дату президентских выборов

Выборы должны состояться в январе 2021 года.

Центризбирком Кыргызстана назначил дату выборов президента, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Выборы президента назначили на 10 января 2021 года.

Вчера разговаривали с руководством аппарата президента о том, что есть требования конституционного закона, согласно которым эти выборы уже считаются назначенными без какого-либо решения со стороны ЦИК и других органов. Так прописано в Конституции. Мы лишь определяем дату, — сказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

СМИ отмечают, что сейчас в ЦИК Кыргызстана проходят обыски. Член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев назвал это беспределом.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане отсрочили парламентские выборы до марта 2021 года. Депутаты парламента посчитали, что выборы нужно отодвинуть до принятия нового проекта Конституции. Изменения в действующую Конституцию должны быть внесены не позднее 10 января 2021 года.

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