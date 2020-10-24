В Шымкенте движение поездов восстановлено

Ранее произошел сход 14 вагонов с опрокидыванием.

В Шымкенте на 12.49 часов было восстановлено движение поездов, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Напоминаем, что ночью 24 октября произошел сход 14 вагонов с опрокидыванием, в результате было задержано движение 7 пассажирских поездов, а именно:

1. Ст. Шымкент - 2 пассажирских поезда Актобе-Алматы №34-задержка 9 часов, Кызылорда-Петропавловск №76-задержка 7 часов.

2. Ст.Коргасын - 1 пассажирский поезд Кызылорда-Кокшетау №56- задержка на 5 часов.

3. Ст.Кызылсай - 1 пассажирский поезд Алматы-Актобе №23-задержка 8 часов.

4. Ст. Манкент - 2 пассажирских поезда Алматы-Шымкент №11-задержка 5 часов, Нур-Султан - Сарыагаш №85-задержка 1,5 часа.

5. Ст. Састобе - 1 пассажирский поезд Алматы-Актобе №33- задержка 1 час.

Общее количество пассажиров в ожидающих движение поездах 1393. Кроме того местные исполнительные органы организовали 5 микроавтобусов и 2 автобуса для перевозки пассажиров до города Шымкент.

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