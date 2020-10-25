Также Конор Макгрегор отреагировал на завершение карьеры Хабиба Нурмагомедова.

Найдено объяснение решению Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился эмоциями от титульного боя соотечественника Хабиба Нурмагомедова на UFC254, в котором тот победил американца Джастина Гэтжи, а после схватки объявил о завершении карьеры

"Я не ожидал увидеть такого Хабиба, как сегодня. Такого бойца никто бы не смог остановить. Не важно, кто был бы на месте Гэтжи — исход был бы один. Хабиб — машина.

Хабиб правильно поступил, что закончил карьеру. Они все выстраивали вместе с отцом, и поэтому какой смысл продвигать что-то без отца. Я не могу вспомнить уходил ли кто-то так красиво из спорта.

Стоит ли Хабибу становится тренером? А почему нет? Все в его руках.

Что касается Махачева, то если он захочет, может стать наследником Хабиба. Все зависит только от Ислама", — сказал Шлеменко.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи, а также на заявление россиянина о том, что он уходит из спорта.

Хабиб, отличное выступление. Я буду продолжать. Уважение твоему отцу и еще раз выражаю свои соболезнования. Тебе и твоей семье. С уважением, Макгрегоры, — написал Конор на своей странице в Твиттере.

Напомним, Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде в главном поединке турнира UFC 254. После этого россиянин непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов завершил карьеру в статусе небитого чемпиона. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.







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