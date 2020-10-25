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Найдено объяснение решению Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру

Также Конор Макгрегор отреагировал на завершение карьеры Хабиба Нурмагомедова.

Фото : sports.kz25 октября 2020, 06:40

Найдено объяснение решению Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился эмоциями от титульного боя соотечественника Хабиба Нурмагомедова на UFC254, в котором тот победил американца Джастина Гэтжи, а после схватки объявил о завершении карьеры

"Я не ожидал увидеть такого Хабиба, как сегодня. Такого бойца никто бы не смог остановить. Не важно, кто был бы на месте Гэтжи — исход был бы один. Хабиб — машина.

Хабиб правильно поступил, что закончил карьеру. Они все выстраивали вместе с отцом, и поэтому какой смысл продвигать что-то без отца. Я не могу вспомнить уходил ли кто-то так красиво из спорта.

Стоит ли Хабибу становится тренером? А почему нет? Все в его руках.

Что касается Махачева, то если он захочет, может стать наследником Хабиба. Все зависит только от Ислама", — сказал Шлеменко.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи, а также на заявление россиянина о том, что он уходит из спорта.

Хабиб, отличное выступление. Я буду продолжать. Уважение твоему отцу и еще раз выражаю свои соболезнования. Тебе и твоей семье. С уважением, Макгрегоры, — написал Конор на своей странице в Твиттере.

Напомним, Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде в главном поединке турнира UFC 254. После этого россиянин непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов завершил карьеру в статусе небитого чемпиона. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.




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