Израиль испытает свою вакцину от коронавируса

В случае успешного завершения испытаний, вакцина может быть одобрена для массового применения.

Министерство обороны Израиля сообщило, что в скором времени испытает собственную вакцину от коронавируса, передает zakon.kz.

Испытания препарата на людях начнутся 1 ноября. Отмечается, что Израильский институт биологических исследований уже получил все необходимые одобрения от Минздрава и Хельсинкского комитета, - сообщается на странице Минобороны в Facebook.

По информации News.ru, испытания вакцины продлится не менее полугода и будут включать в себя несколько этапов.

В первом этапе примут участие 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющих проблем со здоровьем. Вакцинация будет проводиться в медицинских центрах "Шиба" и "Адаса". На первом этапе вакцину получат два человека. В зависимости от их реакции на нее, вакцину начнут получать остальные добровольцы.

На втором этапе вакцину получат 960 добровольцев старше 18 лет. Ожидается, что этот этап начнется в декабре и будет проходить одновременно в нескольких больницах. На этом этапе ученые будут искать эффективную дозировку вакцины и следить за ее безопасностью.

На третьем этапе, который, как ожидается, начнется в апреле, вакцина будет проверена на 30 тысячах добровольцах. Это последний этап испытаний, и в случае его успешного завершения, вакцина может быть одобрена для массового применения.

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