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В министерстве прокомментировали побег госслужащего из аэропорта

Сейчас идет проверка.

Фото : mir24.tv26 октября 2020, 10:37

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали инцидент с их сотрудником, сбежавшим без справки из аэропорта, сообщает zakon.kz.

В ведомстве подтвердили, что мужчина является сотрудником министерства.

В отношении сотрудника проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры дисциплинарного характера, - отметили в пресс-службе.

23 октября два жителя Нур-Султана, прилетевшие из Египта, решили избежать карантина - они сбежали с аэропорта при посадке в специальный автобус для карантинизации для сдачи ПЦР-анализа.

Позднее стало известно, что сбежавшие являются супругами. Один из них - госслужащий Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Кроме того, нарушители будут привлечены к штрафу в размере 30 МРП.


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