Зря бежал: известен результат ПЦР-теста сбежавшего из аэропорта госслужащего

У него и его супруги ПЦР-тест отрицательный.

Стал известен результат анализа на коронавирус семейной пары, сбежавшей из аэропорта Нур-Султана, передает zakon.kz.

Как сообщил главный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, у обоих ПЦР-анализ отрицательный.

23 октября два жителя Нур-Султана, прилетевшие из Египта, сбежали из аэропорта. Позже стало известно, что сбежавшие являются супругами. Один из них - сотрудник Министерства индустрии и инфраструктурного развития. В Министрестве сообщили, что проводится проверка.

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