Уволили главврача скандальной больницы в Жамбылской области

5 октября Алпысбай вышел на работу, а 20 октября снова открыл больничный лист. Как оказалось, необоснованно.

Уволили главврача Жуалынской центральной районной больницы Жамбылской области, в которой разгорелся скандал в июле текущего года, передает zakon.kz.

Летом в СМИ появилась информация о том, что медики Жуалинской районной больницы лишились части премии, полученной за работу в условиях коронавируса. Обращение в соцсетях разместила лаборант Фарида Жанбатырова. Она пожаловалась, что ее непосредственное руководство заставляет своих сотрудников возвращать часть надбавок к зарплатам.

По словам медработницы, она работала на одном из блокпостов. После получения премии за май, из 200 тысяч у нее потребовали отдать 150 тысяч. За отказ отстранили от работы.

Руководитель проектного офиса "Жамбыл аладдық алаңы" после этого обращения сообщила, что в больнице провели анонимное анкетирование. Результаты показали, что половина сотрудников испытывали давление со стороны руководства.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев направил в район специальную комиссию для проведения служебного расследования. По ее итогам, "некоторые доводы Жанбатыровой подтвердились. В коллективе сложилась неблагоприятная морально-психологическая обстановка, на которую повлиял, в первую очередь, безответственный подход к своим профессиональным обязанностям руководства лечебного учреждения" - сообщали в пресс-службе акимата Жамбылской области.

Тогда же, 2 июля, сообщалось, что за допущенные нарушения освободили от должности заместителя главного врача по экономике А. Байтореева. Главного врача больницы Б Алпысбай намеревались уволить после его выхода с больничного. Уволили его только 26 октября.

5 октября 2020 года Б. Алпысбай вышел на работу, а 20 октября снова открыл больничный лист. Управлением здравоохранения была проведена служебная проверка, которая установила необоснованность выхода на больничный руководителя медучреждения. Приказом и.о. руководителя управления здравоохранения Жамбылской области от 26 октября 2020 года за допущенные дисциплинарные нарушения Б. Алпысбай освобожден от занимаемой должности, - сказано в сообщении акимата области.

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