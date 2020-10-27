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Авиакомпании взяли на борт казахстанцев без ПЦР-справок, несмотря на запрет

Ночью прилетели 42 таких пассажира.

Фото : Асета Кундакбаева27 октября 2020, 11:22

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал обязательность справки ПЦР-теста у пассажиров, прибывающих в Казахстан международными авиарейсами, передает zakon.kz.

Он напомнил, что 26 октября были внесены поправки в постановление главного санитарного врача РК, согласно которым при отсутствии справки ПЦР на COVID-19 пассажиры не допускаются к посадке на борт самолета на международных авиарейсах.

Следовательно, с 27 октября все лица, пребывающие международными авиарейсами в Казахстан должны быть со справками ПЦР на COVID-19. Однако, авиакомпании приняли на борт самолета из стран вылета 42 пассажира без справок ПЦР, которые прибыли сегодня ночью. Учитывая это обстоятельство, указанные пассажиры были помещены на двухдневный карантин для сдачи ПЦР-анализа городах Нур-Султане и Алматы. В отношении авиакомпаний, допустивших не выполнение введенных ограничений, будет рассмотрена административная ответственность, - сообщил Байгабулов.

Следует отметить, что 96% или 1002 авиапассажира были со справками ПЦР на борту воздушных судов, которые прибыли из Египта, Турции и Южной Кореи.

Справка о прохождении ПЦР анализа действительна как на бумажном, так и электронном носителе. Срок действия справки – с даты выдачи не более 3 суток на момент пересечения госграницы, - напомнил главный санврач на транспорте.


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