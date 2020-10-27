Саша Барон Коэн рассказал, почему выбрал Казахстан для "Бората"

Настоящий Казахстан - прекрасная страна с современным гордым обществом, противоположным версии Бората.

Английский режиссер и комик Саша Барон Коэн объяснил, почему он шутит про Казахстан в своих фильмах "Борат" и "Борат-2", передает zakon.kz.

Текст его электронного письма, присланного в редакцию, опубликовала The New York Times.

Это комедия, и Казахстан в фильме не имеет ничего общего с реальной страной. Я выбрал Казахстан, потому что это было место, о котором почти никто в США ничего не знал, что позволило нам создать дикий, комедийный, фальшивый мир. Настоящий Казахстан - прекрасная страна с современным гордым обществом, противоположным версии Бората, - написал Коэн.

В 2006 году на экраны кинотеатров вышла комедия британского комика Саши Барона Коэна "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана". В нем рассказывается о похождениях казахстанского журналиста, снимающего документальный фильм об Америке. Тогда в Казахстане картину не показали по просьбе Министерства иностранных дел. В России его запретили к прокату. В конце августа 2020 года стало известно, что комик снял вторую часть нашумевшей картины. Она называется "Борат: Дар порнографической обезьяны вице-премьеру Микаэлю Пенсу на благо недавно уменьшившегося народа Казахстана". В Казахстане бурно отреагировали на картину. Даже был запущен хештег #cancelborat (отменить Бората - ред.) против его показа. В в Алматы передали петицию против "Бората" Генконсульству США.

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