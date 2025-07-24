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Культура и шоу-бизнес

"Борат" теперь качок – Саша Барон Коэн шокировал Сеть новой формой

Саша Барон Коэн, новая роль, преображение, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 15:31 Фото: Instagram/sachabaroncohen
53-летний британский актер Саша Барон Коэн, наиболее известный по фильму "Борат", оказался в центре внимания, продемонстрировав, как его физическая форма изменилась после диеты и тренировок, сообщает Zakon.kz.

23 июля 2025 года скандальный комик разместил в Instagram фотографии, сделанные для журнала Men's Fitness. В кадре создатель сатирического персонажа Бората Сагдиева показал рельефную фигуру.

Его публикация моментально вызвала бурное обсуждение в Сети. Тем, кто не поверил в преображение без использования искусственного интеллекта (ИИ), ответил тренер комика Альфонсо Моретти:

"Не стоит гадать, фотошоп это или ИИ. Он предан делу и усердно работал над собой. Он по праву заслужил уважение за это преображение".

Другие же решили, что все дело в разводе Коэна с Айлой Фишер.

  • Вот к чему приводит развод.
  • Развод – лучший протеин.
  • Мужики готовы на все, лишь бы не идти к психологу.
  • И ему 53. Чувак выглядит невероятно.
  • Кто-то только что развелся!

Впрочем, согласно данным из открытых источников, все гораздо проще. За усердной трансформацией актера стоит новая роль в киновселенной Marvel. Саша Барон Коэн исполнил роль демона Мефисто в сериале "Железное сердце".

Ранее мы сообщали, что жена отбывающего наказание казахстанского вайнера Мейржана Туребаева – блогер Дана Есеева – опубликовала серию фотографий с супругом. Ее публикация нашла большой отклик среди большой аудитории.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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