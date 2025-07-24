"Борат" теперь качок – Саша Барон Коэн шокировал Сеть новой формой
23 июля 2025 года скандальный комик разместил в Instagram фотографии, сделанные для журнала Men's Fitness. В кадре создатель сатирического персонажа Бората Сагдиева показал рельефную фигуру.
Его публикация моментально вызвала бурное обсуждение в Сети. Тем, кто не поверил в преображение без использования искусственного интеллекта (ИИ), ответил тренер комика Альфонсо Моретти:
"Не стоит гадать, фотошоп это или ИИ. Он предан делу и усердно работал над собой. Он по праву заслужил уважение за это преображение".
Другие же решили, что все дело в разводе Коэна с Айлой Фишер.
- Вот к чему приводит развод.
- Развод – лучший протеин.
- Мужики готовы на все, лишь бы не идти к психологу.
- И ему 53. Чувак выглядит невероятно.
- Кто-то только что развелся!
Впрочем, согласно данным из открытых источников, все гораздо проще. За усердной трансформацией актера стоит новая роль в киновселенной Marvel. Саша Барон Коэн исполнил роль демона Мефисто в сериале "Железное сердце".
Ранее мы сообщали, что жена отбывающего наказание казахстанского вайнера Мейржана Туребаева – блогер Дана Есеева – опубликовала серию фотографий с супругом. Ее публикация нашла большой отклик среди большой аудитории.