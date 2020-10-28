Во время стрельбы в Уральске пострадал воспитанник детского дома

Стали известны новые подробности.

23-летний Кималь Носков является воспитанников детского дома. По завершению школы он уехал в Нур-Султан и учился в лицее №6, получил специальность слесаря и вернулся в Уральск, устроился жить в дом юношества. Об этом рассказал директора дома юношества "Шанырак" Умитбай Калымбетов, сообщает zakon.kz.

Сначала он жил с друзьями, а потом один. Как-то уезжал в Россию на заработки, но потом вернулся. Занимался спортом, играл в футбол, увлекся религией. Я бы не назвал его отъявленным хулиганом, серьезных конфликтов не возникало. У него есть мама, она несколько раз приходила к сыну. Но о ней я почти ничего не знаю. Еще есть младшая сестра, именно она сейчас за ним ухаживает, - рассказал порталу "Мой ГОРОД" Умитбай Калымбетов.

О том, что Кималь был ранен во время стрельбы, директор дома юношества узнал вечером того же дня.

Я попытался узнать у ребят подробности, может быть в драке участвовали другие наши постояльцы кроме Кималя. Но парни отрицали, сказали, что Кималь был со своими друзьями. Да и полицейские сразу приехали бы к нам. Причиной конфликта по предварительной информации могла стать девушка. Точно не могу утверждать. Постоянной работы у него не было, занимался калымом, - сказал он.

По словам директора, Кималя перевели из реанимации в общую палату, ходить самостоятельно он пока не может. Кималю требовались костыли, судно и средства гигиены. Директор дома юношества заверил, что ему будет оказана помощь.

В социальных сетях распространяется информация о том, что Кималю Носкову требуются лекарства и дорогостоящая реабилитация. Друзья молодого человека объявили сбор средств.

Напомним, 20 октября в Уральске ночью была слышна стрельба. Момент стрельбы успели запечатлеть камеры видеорегистратора.В результате стрельбы 24-летний мужчина получил ранения и находится в реанимации. Полиция задержала 20 человек.

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