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29 октября местами по РК ожидаются туман, гололед и низовой метель

Лишь на западе и юге РК под влиянием антициклона ожидается погода без осадков.

Фото : zakon.kz.29 октября 2020, 06:00

Прогноз погоды по территории Казахстана на 29 октября, сообщает zakon.kz.

Под влиянием ложбины циклона сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе и юге РК под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью, на юго-западе с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, ночью - туман, гололед, низовая метель.

В Павлодарской области местами ожидаются гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области - днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в Мангистауской с пыльной бурей. В Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 5°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 1°, соаьый снег.

Прогноз погоды на 29 октября.


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