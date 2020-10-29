Карабах сообщил о новых ракетных ударах по Степанакерту

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня.

Инфоцентр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщил о ракетных ударах по городу Степанакерту, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, за последние несколько минут по Степанакерту было нанесено пять ракетных ударов, - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

Отмечается, что в городе включена сирена воздушной тревоги. Данных о пострадавших пока нет.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (10:00 нрст), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины. Боевые действия в регионе в настоящее время продолжаются.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.

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