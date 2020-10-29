В Казахстане женщинам предложили не беременеть из-за коронавируса

Материнская смертность в период пандемии выросла в четыре раза.

В Казахстане растет материнская смертность. За девять месяцев этого года умерли 136 беременных женщин. Причина - им своевременно не оказали помощь во время пандемии, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала "Астана", сейчас медики опасаются, что во время второй волны ситуация может повторится. К тому же под угрозой мужское здоровье. Коронавирус надолго лишает мужчину возможности стать отцом.

Карлыгаш Аргимбаева в июле этого года во время беременности заболела двусторонней пневмонией. После этого диагноза для женщины начался настоящий кошмар. Больницы Петропавловска оказались переполнены. Будущую маму ни в одной из лечебниц города просто не принимали. Здоровье ее и ребенка оказалось под угрозой.

Были признаки, кашель, температура, как у всех. Обращалась в скорую помощь, они приезжали, проводили осмотр, обзванивали поликлиники, больницы, но нигде не было мест. Их тоже можно понять, они боялись за ребенка и за меня, боялись за жизнь ребенка, - рассказывает Карлыгаш Аргимбаева.

К счастью, эта история закончилась благополучно. Для беременной женщины с трудом, но нашли место в одной из больниц. Ребенок тоже родился здоровым. Но так повезло не всем роженицам. Чтобы попасть в роддом, некоторым пришлось пройти "через огонь и воду". Итог неутешительный, говорит глава ассоциации репродуктивной медицины. Материнская смертность в период пандемии выросла в четыре раза. За девять месяцев этого года умерли 136 беременных женщин. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года эта цифра была на сотню меньше.

Не были согласованы и приняты решения органами здравоохранения, то есть специализация роддомов, то они инфекционные, то провизорные. Женщинам было необходимо объезжать эти роддома, чтобы найти пристанище для родов. И беременные из-за того, что они представляли группу риска по заражению их просто не принимали, требовали ПЦР, на что уходило время, запоздалая госпитализация, потеря времени и непринятие мер по родоразрешению, - говорит президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины РК Вячеслав Локшин.

Проблему эту, кстати, совсем недавно уже поднимали на самом верху. Неутешительную статистику по материнской смертности в начале октября озвучил президент Казахстана. При этом глава государства, за гибель беременных призвал к ответу акимов.

К сожалению, во всех регионах материнская смертность выросла в несколько раз. В Актюбинской области этот показатель увеличился примерно в 13 раз, в Кызылординской области – в 9 раз, в Шымкенте – в 7 раз. Почему этим людям не помогли? Какие меры принимаются? Это очень важные вопросы. Акимы должны ответить. Поручаю администрации президента взять этот вопрос под контроль, - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Эксперты опасаются, подобная ситуация может повториться в случае второй волны коронавируса. Поэтому сейчас врачи делают работу над ошибками: разрабатывают протоколы лечения беременных, зараженных коронавирусом. В стране на данный момент почти 5 тысяч беременных с положительным тестом на COVID-19. Под серьезной угрозой из-за коронавируса и здоровье мужчин. Оказалось, что новая инфекция пагубно влияет на репродуктивное здоровье сильной половины.

Повреждение яичек половой железы у мужчин может произойти у пациентов, пораженных КВИ. Мужчины, которые находились в программе и перенесли КВИ даже в легкой степени, мы первые месяцы наблюдали отсутствие сперматозоидов. Те молодые люди, которые ждут, конечно если они социально активны, они не могут закрыть в монашеской келье, я думаю, что надо подождать, - сказал президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины РК Вячеслав Локшин.

К счастью коронавирус не до конца убивает мужское здоровье. По словам врачей, репродуктивные функции возвращаются через два-три месяца. Однако, сейчас медикам предстоит выяснить как COVID-19 отразится на состоянии еще не рожденных детей. На всякий случай врачи советуют казахстанкам пока отложить беременность до конца пандемии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!