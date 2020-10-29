Казахстанцев ждет 3 новых штамма гриппа - инфекционист

Также названы экономические потери государства при заболеваемости гриппом и вызванных им осложнений.

Известный казахстанский инфекционист Амангуль Дуйсенова назвала реальный охват вакцинацией от гриппа среди казахстанцев, а также сделала прогноз на предстоящие полгода по заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает zakon.kz.

Амангуль Дуйсенова на международной научно-практической конференции "Роль первичной медико-санитарной помощи в борьбе с COVID-19" в рамках празднования 90-летнего юбилея академика Торегельды Шарманова и 90-летия КазНМУ имени Санжара Асфендиярова сообщила, что в этом году казахстанцев ждет 3 новых штамма гриппа, а заражаться жители страны смогут сразу несколькими опасными инфекциями, что значительно увеличит нагрузку на здравоохранение.

Не исключается коинфекция, то есть одновременное инфицирование двумя тремя вирусами. Тем более что в сезоне 2020-21 годов ожидается заболевание тремя новыми штаммами вируса гриппа, которые зарегистрированы в южном полушарии. Это одновременная активная циркуляция вирусов гриппа, ОРВИ в период пандемии COVID-19 может привести к резкому ухудшению эпид. ситуации в стране, к увеличению нагрузки на лаборатории, сложности интерпретации показателей тестов ПЦР особенно при микс инфекций, перегрузке стационаров, увеличению спроса на лекарственные препараты, увеличению числа больных, требующих госпитализации, в том числе отделений реанимации и интенсивной терапии, безусловно к увеличению смертности тяжелых форм, критических форм, - предсказала возможный сценарий профессор.

Доктор медицинских наук Амангуль Дуйсенова отметила, что экономические потери государства при заболеваемости гриппом и осложнений, вызванных этой инфекцией, исчисляются десятками миллиардов тенге.

Ежегодные потери составляют только при заболеваемости гриппом и ОРВИ около 20 млрд. тенге. Вакцинация в РК проводится, но, к сожалению, охват остается низкий, всего около 10-12% населения. Это говорит о том, что все-таки основная масса населения имеет высокие риски инфицирования гриппом. А вакцин против негриппозных вирусов, как вы знаете нет, - подчеркнула заведующая кафедрой.

Ранее стало известно, что врачи обнаружили в семени зараженных мужчин коронавирус, а казахстанкам предложили не беременеть до окончания пандемии.

Подготовил Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!