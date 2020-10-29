"Бората" положили в гроб у Генконсульства США в Алматы

Там собралось около 20 активистов.

Казахстанцы устроили пикет у Генконсульства США в Алматы. Они требуют запретить в США показ фильма "Борат" и "Борат-2", передает zakon.kz.

У Генконсульства США собралось около 20 активистов. На плакатах, которые они принесли, написано: "Чья бы корова мычала", " Пусть прекратят оскорблять казахов, которые живут в Америке" и так далее.

Собравшиеся положили героя фильма "Борат" в гроб и укрыли флагом США. Они потребовали похоронить "Бората" в США.

Ни один казах не насиловал свою дочь, это неуважение. Прошу посольство Америки, чтобы они прекратили показывать этот фильм, они же знают, что мы гостеприимные, что мы хороший народ. Почему они не могут за нас заступиться? Вот это меня бесит. Если хочешь показать фильм, покажи нормальный фильм, - сказал один из активистов.

Другая активистка сказала, что автор фильма Саша Барон Коэн заявил, что снимая "Бората" имел в виду не Казахстан.

Если Саша Барон Коэн не имеет в виду казахов, если все, что он сказал в интервью, будет правдой, пусть аннулирует свой фильм, - отметила она.

Активисты подписали петицию и потребовали, чтобы письмо приняли сотрудники Генконсульства. Однако к ним никто не вышел. В ответ собравшиеся стали скандировать: "Америка, позор!". Собравшиеся сообщили, что будут стоять у здания до тех пор, пока у них не примут петицию.

23 октября группа алматинцев пришла к Генконсульству США и вручила дипломатам петицию против показа второй части "Бората". Они требовали, чтобы актер Саша Барон Коэн попросил прощения у казахстанцев за фильм и чтобы "причастных к нанесению ущерба национальной безопасности Казахстана" привлекли к ответственности. Письмо подписали около 50 человек.

Дипломаты в тот же день отреагировали на петицию. Они сообщили, что правительство Соединенных Штатов не участвовало в создании этого фильма.

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