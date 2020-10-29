Токаев назвал события, которые являются вызовом нашему государству

Межэтническое согласие, стабильность в обществе – наши главные ценности.

На расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Президент РК высказался о работе полиции над сохранением правопорядка в стране, передает zakon.kz.

Сохранение стабильности государства и единства общества является главной задачей. В такие моменты многое зависит от профессионального уровня сотрудников полиции, духа патриотизма и самоотверженности. Я думаю, что это понимают все сотрудники органов внутренних дел, – сказал Президент.

Он призвал извлечь уроки из трагических событий, произошедших в текущем году в Кордайском районе и городе Сатпаеве.

Если в мирные дни мы не можем сохранить благополучие, единство нашего народа, то это вызов нашему государству. Межэтническое согласие, стабильность в обществе – наши главные ценности. Люди должны быть спокойны за свою безопасность. Полиция должна доказывать то, что она охраняет правопорядок не на словах, а на деле, – убежден Касым-Жомарт Токаев.

Он также напомнил и об опасности и рисках повседневной работы в системе МВД. За годы Независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 797 полицейских, 2604 сотрудника получили тяжелые телесные повреждения.

События в Кордайском районе и Сатпаеве произошли в текущем году. Первый случай начался с конфликта на дороге 5 февраля в с. Сортобе Кордайского района. В результате пострадал пожилой мужчина. 7 февраля в этом же селе нарушитель на Honda Odyssey проигнорировал требования полиции. И уже около своего дома с другими мужчинами они применили физическую силу к полицейским. А в ночь на 8 февраля после череды этих событий в районе начались массовые беспорядки, с применением насилия, грабежами, разбоями, погромами, поджогами, разрушением и уничтожением имущества. Погибли 11 человек, 192 – получили различные травмы, в том числе 19 полицейских.

В Сатпаеве 23 июля местные жители чуть не расправились с подозреваемым в педофилии, в квартире которого нашли пропавшую 5-летнюю девочку. В октябре появилась информация, что он повесился.

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