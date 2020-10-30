В Германии авто влетело в толпу: есть жертвы

По меньшей мере один человек погиб и трое пострадали. По предварительным данным, жертвой инцидента стал ребенок.

В немецком городе Кемпен вечером 29 октября автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре. В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере трое были травмированы, передает zakon.kz со ссылкой на Bild.

Отмечается, что водитель въехал на тротуар с проезжей части по непонятным причинам. Пострадавших с места аварии пришлось забирать спасательным вертолетом. По неподтвержденной информации, жертвой наезда стал ребенок.

В полиции пока не имеют доказательств того, что водитель автомобиля совершил этот наезд намеренно. Улицу, где произошло происшествие, перекрыли.

Напомним, сегодня во Франции произошло два теракта, еще два удалось предотвратить.

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