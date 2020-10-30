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Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины

В результате теракта погибли трое.

Фото : Pixabay30 октября 2020, 09:42

У мужчины, совершившего нападение на прихожан в церкви в Ницце, нашли нож, Коран и два мобильных телефона, передает zakon.kz.

Были найдены Коран, два телефона... и орудие преступления - нож размером 30 сантиметров с лезвием длинной 17 сантиметров, - приводит РИА Новости слова главы антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара.

Кроме того, внутри церкви нашли оставленную злоумышленником сумку с его личными вещами. Рядом с ней обнаружили два ножа, которыми террорист не воспользовался при нападении.

Он подтвердил, что жертвами атаки стали три человека: две женщины и мужчина. По его словам, речь идет о 60-летней женщине, у которой нападавший перерезал горло и практически обезглавил, и 55-летнем мужчине, которому также нанесли глубокие раны в области горла. Еще одна женщина 44 лет скончалась от нанесенных ей ранений около церкви, уточнил Рикар.

В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.

Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен. По словам Рикара, мужчина - выходец из Туниса, который приехал в страну в начале октября.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар".

Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.

После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.


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