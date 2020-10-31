В этом году в здание автовокзала был произведен ремонт.

На здании автовокзала Кокшетау появилось слово "Сапаржай", сообщает zakon.kz.

Автовокзал Кокшетау - важнейший транспортный объект города с хорошо развитой маршрутной сетью. Ранее до пандемии он обслуживал пригородные и междугородные рейсы. Количество маршрутов доходило до 40 рейсов в сутки. Пассажиры могли уехать в Нур-Султан, Темиртау, Павлодар, Петропавловск, Рудный. В карту направлений также входили российские города, расположенные недалеко от казахстанской границы - Омск, Екатеринбург, Тюмень, Курган.

Сегодня автовокзал обслуживает только семь внутриобластных маршрутов, передает управление внутренней политики.

В этом году в здание автовокзала был произведен ремонт – заменена кровля, внутри помещения произведены небольшие работы по обновлению помещения.

По информации руководства автовокзала, само здание вокзала было построено в начале 1980-х и с тех пор не меняло своего облика. Это двухэтажное белое бетонное сооружение. Крытые платформы для посадки располагаются позади вокзала вместе со стоянкой для автобусов. Несколько лет назад комплекс обнесли забором, а въезд оборудовали шлагбаумом.

Еще одним новшеством стало появление на здании написания автовокзала на казахском языке. Слово "Сапаржай" украсило въездные ворота в областной центр.

Я считаю, это очень значимое событие, т.к. автовокзал играет важную роль как звено транспортной инфраструктуры. Раньше многие транзитные маршруты до коронавируса шли через наш автовокзал, и люди оказываются транзитерами, так выражусь, и люди, которые не видят города, а видят только автовокзал, приезжают лишь сюда и едут транзитом дальше. У них формируется впечатление от города: какой наш город, и когда они заезжают и видят вокзал у них формируется мнение о Кокшетау. Теперь у человека, увидевшего автовокзал, складывается хорошее впечатление, - поделился директор автовокзала Сайлау Нуртазин.

Теперь пассажиров встречают красивые буквы, приглашающие остановиться и погостить в Кокшетау.

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