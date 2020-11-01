Введена в эксплуатацию автодорога Тущыкудук-Щебир

За последние три года в регионе построено 368,3 км автомобильных дорог. 306,6 км отремонтировано и модернизировано.

В Мангистауской области завершилось строительство автодороги, соединяющей села Тущыкудук и Щебир Мангистауского района. Ее протяженность составляет 13 км. Ремонт дороги был начат в 2017 году, передает zakon.kz.

По проекту основание автомобильной дороги было засыпано цементно-вяжущим грунтом, поверх которого был уложен защитный слой (ШПО). В итоге взявшая на себя ответственность за допущенные недочеты подрядная организация, компенсировала все за счет собственных средств.

Стоит отметить, что дорожное строительство – одно из главных направлений развития. За последние три года в регионе построено 368,3 км автомобильных дорог. 306,6 км отремонтировано и модернизировано.

Протяженность всех дорог в Мангистауской области на сегодня составляет 2 948 километров. 1020 из них имеют Республиканское значение.

В августе завершилось масштабное строительство дороги «Ата жолы» длиной в 97 км. Трасса ведет к святыне «Бекет ата». Ее строительство – еще один важный шаг в раскрытии туристического потенциала региона.

В данный момент активно ведется модернизация трассы вдоль береговой линии в сторону баз и до порта Курык. Дорога расширится до 4-х полос. Общая протяженность составит 27 км. Уже готово 15,6 км. Установлена современнейшая система освещения, тротуары и велодорожка.

В планах на ближайшее время – модернизация и расширение дороги Актау-Аэропорт протяжённостью 23,15 км.

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