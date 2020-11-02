Аким Усть-Каменогорска примирился с жителем после скандальной переписки

Они встретились и поговорили о критике.

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар примирился с гражданским активистом, передает zakon.kz.

Информацию и фотографию опубликовал в Instagram советник акима Алибек Лесбекулы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alibek Lesbekuly (@alibek_lesbekuly) 1 Ноя 2020 в 11:18 PST

Сегодня автор комментария, из-за которого все началось, и Жаксылык Омар в ходе личной беседы нашли общий язык, согласившись, что критика власти с одной стороны необходима, но с другой стороны она должна быть конструктивной и не должна переходить на личности. Данный же инцидент считает закрытым, - написал он.

В конце октября жительница города опубликовала скриншот переписки активиста с акимом. В личном сообщении Жаксылык Омар написал: "Ответишь за свои слова".

В пояснениях девушка сообщила, что это сообщение получил ее знакомый после того, как к одному из постов акима города он оставил эмоциональный комментарий, где назвал Жаксылыка Омара "лицемером".

Сам аким не остался в стороне и затем объяснил свое сообщение.

Вчера в социальной сети появилась частная предвзятая оценка меня лично, не основанная ни на каких фактах или доказательствах, а только на эмоции. Между тем обвинение меня, как руководителя города, в лицемерии, я считаю оскорбительным. Конечно, я не могу оставить такие бездоказательные и оскорбляющие мою честь и достоинство выпады без соответствующей реакции. Причем, когда я сообщил этому человеку об ответственности за оскорбление, он совершенно необоснованно воспринял это как личную угрозу, а не призывом следовать в своих действиях требованиям законодательства Республики Казахстан. Я всегда готов выслушать аргументированные, обоснованные претензии. Но, как и любой из вас, не терплю личных, вызванных лишь эмоциями, оскорблений. Со своей стороны я, как и сказал, намерен призвать оскорбителя к ответу, предусмотренном законодательством порядке. Подобные оскорбления не имеют никакого отношения к продуктивному диалогу исполнительной власти с населением. Я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к данному инциденту и продолжите оценивать происходящее объективно, согласно тому, что действительно происходит в нашем городе, - написал аким, подкрепив пост скриншотом комментария.

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