Ferrari отсудила у клиента €300 тысяч за фото авто

Известный автопроизводитель выиграл иск против модельера из Германии. В компании посчитали, что мужчина рекламирует свой бренд, используя имя и репутацию Ferrari.

Итальянская компания Ferrari, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, отсудила у своего клиента 300 тысяч евро за фото спорткара в Instagram. В компании посчитали, что кадры "порочат репутацию" автомобильного бренда, передает zakon.kz со ссылкой на Motor.

Иск был выдвинут против немецкого дизайнера Филиппа Плейна, который два года назад разместил в соцсети снимки.

Плейн рекламировал свою новую коллекции обуви, использовав в качестве декорации ярко-зеленый суперкар Ferrari 812 Superfast.

В Ferrari посчитали, что дизайнер продвигает свой бренд, используя популярность знаменитой автокомпании. Автопроизводитель добавил, что кадры с полуобнаженными моделями "идут вразрез с ценностями бренда".

Компания потребовала от Плейна убрать фото, но письмо немец проигнорировал.

Миланский суд согласился с доводами истца и постановил взыскать с Филиппа Плейна 300 тысяч евро. Также дизайнер должен удалить фото из Instagram и оплатить судебные издержки в размере 25 тысяч евро.

Плейн уже объявил, что не согласен с претензиями и будет обжаловать судебное решение. Он добавил, что обожает продукцию автогиганта и за последние несколько лет купил пять новых суперкаров Ferrari, при этом "бесполезная борьба автокомпании его очень забавляет".

Он подчеркнул, что готов заплатить указанную сумму при условии, что Ferrari отдаст эти деньги на благотворительность.

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