Филиппинская няня отсудила у жителя Астаны 100 тысяч тенге

Гражданка Филиппин была няней в Астане и подала в суд на своего бывшего работодателя для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации, сообщает Zakon.kz.

Женщина утверждала, что ИП, с которым у нее был заключен агентский договор на предоставление услуг няни, опубликовал в социальных сетях данные ее паспорта, а также информацию, порочащую репутацию.

"В феврале 2024 года ответчик в социальной сети Instagram опубликовал пост, использовав паспорт истца, с текстом: "Работницы, сбежавшие обманным путем, не выполнив трудовых обязательств. Будьте крайне бдительны!", – говорится в сообщении столичного межрайонного суда по гражданским делам.

Филолого-психологическое исследование подтвердило, что распространенные сведения действительно могут порочить честь, достоинство и деловую репутацию в случае их недостоверности.

"Обязанность доказывания, что распространенные сведения соответствуют действительности согласно ст. 141, 143 ГК, возлагается на ответчика. Однако он не представил в суд доказательств, подтверждающих, что распространенные сведения соответствуют действительности", – пояснили в суде.

В итоге иск гражданки Филиппин удовлетворили. Ответчика обязали опровергнуть указанные сведения в тех же СМИ. Кроме того, с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. тенге.

Решение вступило в законную силу.

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